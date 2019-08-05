Каспийское пароходство предупредило суда о неблагоприятных погодных условиях на море

ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) предупредило корабли флотилии, плавающие в акватории Каспийского моря, о плохих погодных условиях, сообщает ASCO.
В предупреждении отмечается, что в связи с плохими погодными условиями на всех судах должны быть проведены опережающие меры безопасности и обеспечено прибытие кораблей в безопасное укрытие.
«Капитаны и главные механики кораблей, стоящих в портах и на якорях предупреждены об обязательном присутствии на судне в дни с ожидаемым сильным ветром. Им также даны поручения об обеспечении безопасности судов», - говорится в сообщении.
По данным Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, в Баку и на Апшеронском полуострове c 5 по 8 августа ожидается сильный северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, с порывами до 35-38 м/с.
Б.Рустамбеков
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