Каспийское пароходство предупредило суда о неблагоприятных погодных условиях на море

ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) предупредило корабли флотилии, плавающие в акватории Каспийского моря, о плохих погодных условиях, сообщает ASCO.

В предупреждении отмечается, что в связи с плохими погодными условиями на всех судах должны быть проведены опережающие меры безопасности и обеспечено прибытие кораблей в безопасное укрытие.

«Капитаны и главные механики кораблей, стоящих в портах и на якорях предупреждены об обязательном присутствии на судне в дни с ожидаемым сильным ветром. Им также даны поручения об обеспечении безопасности судов», - говорится в сообщении.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, в Баку и на Апшеронском полуострове c 5 по 8 августа ожидается сильный северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, с порывами до 35-38 м/с.

Б.Рустамбеков