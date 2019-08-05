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Дальнее зарубежье 05.08.2019 20:13

Трамп после стрельбы в Эль-Пасо и Дейтоне призывает конгресс ужесточить законы о миграции и продаже оружия

Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал демократов и республиканцев в Конгрессе ужесточить закон о продаже оружия и принять иммиграционную реформу после двух инцидентов со стрельбой, в результате которых погибли почти 30 американцев.

"Мы не можем позволить жертвам (стрельб - ИФ) в Эль-Пасо в Техасе и Дейтоне в Огайо погибнуть напрасно... Мы никогда не сможем их забыть, и многих тех, кто (погиб - ИФ) до них. Республиканцы и демократы должны объединиться и добиться серьезных проверок личных биографических данных, возможно, вместе с необходимой иммиграционной реформой", - написал он в твиттере.

Кроме того, он возложил на СМИ ответственность за безопасность в стране.

"Фейковые СМИ внесли свой вклад в многолетнее разжигание злобы и ненависти. Освещение новостей должно стать честным, сбалансированным и непредвзятым, или эти ужасные проблемы усугубятся", - полагает Трамп.

На выходных в США произошли два чрезвычайных происшествия в Техасе и Огайо. Рано утром в воскресенье в результате стрельбы в городе Дейтон штата Огайо в США убиты 10 человек, включая нападавшего, еще 16 человек получили ранения, сообщила в воскресенье местная полиция.

Инцидент в Огайо произошел менее чем через сутки после того, как 21-летний мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль Пасо, штат Техас, где были убиты 20 человек и еще 26 человек получили ранения. Предполагаемый стрелок является выходцем из города, находящегося на границе с Мексикой, где проживает большое количество латиноамериканцев. СМИ сообщали, что незадолго до атаки он написал манифест, в котором излагал свои расистские взгляды.

У стрелка из Огайо, по предварительным данным, не было расистского мотива.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, СТРЕЛЬБА, ЗАКОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]