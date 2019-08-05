Трамп после стрельбы в Эль-Пасо и Дейтоне призывает конгресс ужесточить законы о миграции и продаже оружия

Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал демократов и республиканцев в Конгрессе ужесточить закон о продаже оружия и принять иммиграционную реформу после двух инцидентов со стрельбой, в результате которых погибли почти 30 американцев.

"Мы не можем позволить жертвам (стрельб - ИФ) в Эль-Пасо в Техасе и Дейтоне в Огайо погибнуть напрасно... Мы никогда не сможем их забыть, и многих тех, кто (погиб - ИФ) до них. Республиканцы и демократы должны объединиться и добиться серьезных проверок личных биографических данных, возможно, вместе с необходимой иммиграционной реформой", - написал он в твиттере.

Кроме того, он возложил на СМИ ответственность за безопасность в стране.

"Фейковые СМИ внесли свой вклад в многолетнее разжигание злобы и ненависти. Освещение новостей должно стать честным, сбалансированным и непредвзятым, или эти ужасные проблемы усугубятся", - полагает Трамп.

На выходных в США произошли два чрезвычайных происшествия в Техасе и Огайо. Рано утром в воскресенье в результате стрельбы в городе Дейтон штата Огайо в США убиты 10 человек, включая нападавшего, еще 16 человек получили ранения, сообщила в воскресенье местная полиция.

Инцидент в Огайо произошел менее чем через сутки после того, как 21-летний мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль Пасо, штат Техас, где были убиты 20 человек и еще 26 человек получили ранения. Предполагаемый стрелок является выходцем из города, находящегося на границе с Мексикой, где проживает большое количество латиноамериканцев. СМИ сообщали, что незадолго до атаки он написал манифест, в котором излагал свои расистские взгляды.

У стрелка из Огайо, по предварительным данным, не было расистского мотива.