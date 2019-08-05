Nord Stream 2 в октябре планирует завершить укладку газопровода в шведских водах

Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток 2" - Nord Stream 2 - практически завершил укладку 510-километрового шведского участка газопровода, сообщила компания.
"Первая нитка на этом отрезке уже готова, строительство второй возобновится 1 сентября 2019 года. Работы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции планируется завершить в октябре. Всего в настоящее время уже уложено более 1700 км газопровода "Северный поток 2" в Германии, Швеции, Финляндии и России в соответствии с действующими разрешениями", - говорится в сообщении компании.
Оператор сообщил также, что в понедельник последняя партия труб для строительства газопровода "Северный поток 2" покинула склад хранения в порту Карлсхамн. Всего около 39 тыс. труб было отгружено через порт с 7 октября 2017 года. Из них почти 37 тыс. были доставлены на трубоукладочные суда, работающие на шведском участке газопровода. Остальные отправлены в порт Мукран на севере Германии. Wasco Coating Germany GmbH отвечала за логистические операции в порту Карлсхамн на протяжении всех 23 месяцев.
Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.
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