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ТЭК 05.08.2019 20:28

Nord Stream 2 в октябре планирует завершить укладку газопровода в шведских водах

Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток 2" - Nord Stream 2 - практически завершил укладку 510-километрового шведского участка газопровода, сообщила компания.

"Первая нитка на этом отрезке уже готова, строительство второй возобновится 1 сентября 2019 года. Работы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции планируется завершить в октябре. Всего в настоящее время уже уложено более 1700 км газопровода "Северный поток 2" в Германии, Швеции, Финляндии и России в соответствии с действующими разрешениями", - говорится в сообщении компании.

Оператор сообщил также, что в понедельник последняя партия труб для строительства газопровода "Северный поток 2" покинула склад хранения в порту Карлсхамн. Всего около 39 тыс. труб было отгружено через порт с 7 октября 2017 года. Из них почти 37 тыс. были доставлены на трубоукладочные суда, работающие на шведском участке газопровода. Остальные отправлены в порт Мукран на севере Германии. Wasco Coating Germany GmbH отвечала за логистические операции в порту Карлсхамн на протяжении всех 23 месяцев.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, ГАЗОПРОВОД, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]