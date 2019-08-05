Военная операция Турции в Сирии зависит от решения США по санкциям в отношении Анкары - эксперт

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявкой о военной операции в Сирии дал понять Соединенным Штатам, что у страны самостоятельный курс, считает директор Центра изучения новой Турции (периода правления Эрдогана) Юрий Мавашев.

"Кризис в отношениях между Турцией и США, возникший после покупки Анкарой комплексов С-400, возможно, на некоторое время отодвинул на задний план турецкую военную операцию в ряде районов Сирии. Теперь эта тема вновь на повестке дня. В этом году Трамп выступал с угрозами разорить Турцию экономически, если она нанесет удар по курдам. Но если данное заявление содержало в себе изрядный элемент PR, то озвученные Эрдоганом планы вторжения в северо-восточные районы Сирии не похожи на PR-кампанию", - сказал Мавашев в понедельник "Интерфаксу".

Президент Турции подготовкой военной операции в северо-восточных районах Сирии, фактически пошел на упреждение в диалоге с США, давая понять, что Анкара может не ограничиться покупкой российских комплексов С-400, отметил эксперт.

"Если американские санкции будут жесткими, а видимо, именно такими они и будут, Анкаре больше ничего не остается, как заявить о защите своих национальных интересов. Если Трамп отложит введение санкций, то Турция может отложить операцию в Сирии. Такой вариант логически напрашивался. Но, скорее всего, будет вариант, что американцы не станут откладывать санкции, и турецкие вооруженные силы вторгнутся в районы на территории Сирии. Со стороны Эрдогана это можно считать стимулированием американцев к диалогу", - сказал собеседник агентства.

По оценке тюрколога, Эрдогану удалось поставить Вашингтон в довольно сложное положение. США реально рискуют ухудшить союзнические отношения с Анкарой, и освободить дорогу новым российским вооружениям на турецком рынке.

"Самый большой риск для американцев потерять Турцию в качестве надежного военного союзника в регионе. Эта потеря имела бы для США тяжелые стратегические последствия на Ближнем Востоке. Теоретически, Вашингтон мог бы переориентироваться на Иорданию, которую в шутку называют одним из штатов США. Но, в любом случае, Турция для американцев незаменима как по причине мощи вооруженных сил, так и по качеству военной инфраструктуры", - сказал Мавашев.

По оценке эксперта, другой риск связан с тем, что слишком сильный нажим американцев на Анкару мог бы привести к тому, что позиции США на турецком рынке вооружений пошатнутся. Вашингтон может вынужденно уступить дорогу российскому экспорту вооружений, к которым проявляют интерес в Турции.

Форма и масштабы давления на Анкару являются в настоящее время предметом серьезной дискуссии в Вашингтоне, отмечает Мавашев.

"Если в Конгрессе часто выступают за жесткий вариант, включая санкции, то в администрации Трампа больше сторонников "мягкого" решения с учетом важности союзнического статуса Турции с точки зрения стратегических интересов США", - сказал он.

Тюрколог отметил и другие возможные последствия для Вашингтона.

"Американские военные ведут пристальное наблюдение за ситуацией на сирийско-турецкой границе. Подразделения США, находящиеся в северо-восточной Сирии, могут оказаться в западне в случае турецкой операции против курдов. Полагаю, что Турция вынудит США к диалогу. Туркам отступать некуда, тем более, что Эрдогану надо решать свои внутриполитические вопросы. С помощью этой операции можно набрать "очки", особенно с учетом того, что по итогам местных выборах партия власти стала терять контроль за ситуацией", - сказал Мавашев.

В воскресенье Эрдоган заявил, что Турция намерена провести операцию против боевиков на сирийской территории на восточном берегу реки Евфрат.

"Мы ранее вошли в Африн, Джераблус и Эль-Баб (на севере Сирии - ИФ), а теперь мы собираемся войти на территории восточнее Евфрата", - цитирует агентство "Анадолу" слова президента.

"Мы поделились этой информацией с США и Россией", - добавил Эрдоган, выступая в городе Бурса.