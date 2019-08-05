Азерэнержи к июлю 2020г завершит реконструкцию Азербайджанской ТЭС

ОАО «Азерэнержи» планирует в I-ом полугодии 2020 года завершить реконструкцию Азербайджанской ТЭС в Мингячевире, говорится в сообщении общества.
«Работы по реконструкции электростанции ведутся ускоренными темпами. К настоящему времени на завершающей стадии находятся ремонтные работы на пятом, шестом, седьмом и восьмом энергоблоках ТЭС. Ремонт остальных четырех энергоблоков завершится к концу текущего года. Полностью реконструкцию Азербайджанской ТЭС планируется завершить в первой половине 2020 года», - отмечается в информации.
По данным «Азерэнержи», параллельно завершен ремонт на трех из пяти ячеек 500-киловольтной подстанции. В целом, работы на этой подстанции выполнены на 90%.
«Кроме того, произведена заменена всех 63 трансформатора на 330-киловольтной подстанции, на которой произошла авария в июле прошлого года. Завершено также строительство центра управления для данной подстанции. Полностью реконструирован шестиэтажный инженерный корпус Азербайджанской ТЭС», - отмечается в сообщении.
По данным «Азерэнержи», также завершены строительные работы на азотно-кислородном, воздушно-компрессорном участках электростанции, в масляном и реагентном хозяйствах, в химическом цеху и проводятся последние испытания и пуско-наладочные работы.
Реконструкция Азербайджанской ТЭС проводится в рамках реабилитационной программы по восстановлению энергосистемы Азербайджана, рассчитанной на 2018-2020гг. Общая стоимость программы по реабилитации энергосистемы Азербайджана оценивается в 560 млн манатов. В 2018 году «Азерэнержи» на эти цели направило 251,5 млн манатов ($147,9 млн по текущему курсу).
Как сообщалось, в ночь на 3 июля 2018 года произошла авария на Азербайджанской ТЭС. В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В вечерние часы 3 июля Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света.
Одной из основных причин аварии в энергосистеме Азербайджана, произошедшей 3 июля 2018 года, стала неготовность ОАО «Азерэнержи» к аварии на должном уровне, существующие технические и ряд других недочетов в деятельности общества, которые не позволили адекватно отреагировать на случившееся. К такому заключению пришла специальная Госкомиссия, созданная по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, во главе с первым вице-премьером Ягубом Эюбовым.
Для устранения недостатков Минэнерго и ОАО «Азерэнержи» заключили контракт с германской VPC на проведение технического аудита ТЭС «Азербайджан», разработки Генплана реабилитации этой станции, а также оптимизации передачи электроэнергии в систему «Азерэнержи».
Кроме этого, Минэнерго и Азерэнержи привлекли иностранных экспертов к анализу аварий в энергосистеме, произошедших в 2018 году и подготовке рекомендаций по усилению электросети Азербайджана.
Н.Аббасова
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