Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8918 RUR   0.026 GBR   2.0662 TRY   0.3034

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.66 1.71 Brent 61.89 1.39

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 05.08.2019 17:29

Азерэнержи к июлю 2020г завершит реконструкцию Азербайджанской ТЭС

ОАО «Азерэнержи» планирует в I-ом полугодии 2020 года завершить реконструкцию Азербайджанской ТЭС в Мингячевире, говорится в сообщении общества.

«Работы по реконструкции электростанции ведутся ускоренными темпами. К настоящему времени на завершающей стадии находятся ремонтные работы на пятом, шестом, седьмом и восьмом энергоблоках ТЭС. Ремонт остальных четырех энергоблоков завершится к концу текущего года. Полностью реконструкцию Азербайджанской ТЭС планируется завершить в первой половине 2020 года», - отмечается в информации.

По данным «Азерэнержи», параллельно завершен ремонт на трех из пяти ячеек 500-киловольтной подстанции. В целом, работы на этой подстанции выполнены на 90%.

«Кроме того, произведена заменена всех 63 трансформатора на 330-киловольтной подстанции, на которой произошла авария в июле прошлого года. Завершено также строительство центра управления для данной подстанции. Полностью реконструирован шестиэтажный инженерный корпус Азербайджанской ТЭС», - отмечается в сообщении.

По данным «Азерэнержи», также завершены строительные работы на азотно-кислородном, воздушно-компрессорном участках электростанции, в масляном и реагентном хозяйствах, в химическом цеху и проводятся последние испытания и пуско-наладочные работы.

Реконструкция Азербайджанской ТЭС проводится в рамках реабилитационной программы по восстановлению энергосистемы Азербайджана, рассчитанной на 2018-2020гг. Общая стоимость программы по реабилитации энергосистемы Азербайджана оценивается в 560 млн манатов. В 2018 году «Азерэнержи» на эти цели направило 251,5 млн манатов ($147,9 млн по текущему курсу).

Как сообщалось, в ночь на 3 июля 2018 года произошла авария на Азербайджанской ТЭС. В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В вечерние часы 3 июля Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света.

Одной из основных причин аварии в энергосистеме Азербайджана, произошедшей 3 июля 2018 года, стала неготовность ОАО «Азерэнержи» к аварии на должном уровне, существующие технические и ряд других недочетов в деятельности общества, которые не позволили адекватно отреагировать на случившееся. К такому заключению пришла специальная Госкомиссия, созданная по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, во главе с первым вице-премьером Ягубом Эюбовым.

Для устранения недостатков Минэнерго и ОАО «Азерэнержи» заключили контракт с германской VPC на проведение технического аудита ТЭС «Азербайджан», разработки Генплана реабилитации этой станции, а также оптимизации передачи электроэнергии в систему «Азерэнержи».

Кроме этого, Минэнерго и Азерэнержи привлекли иностранных экспертов к анализу аварий в энергосистеме, произошедших в 2018 году и подготовке рекомендаций по усилению электросети Азербайджана.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТЭС, РЕКОНСТРУКЦИЯ, СРОКИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]