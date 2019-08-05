Выход США из ДРСМД серьезнейшим образом осложнил ситуацию в мире - Путин

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) породил фундаментальные риски для всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия вынуждена с сожалением констатировать, что односторонний, под надуманным предлогом, выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, разрушение одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями - серьезнейшим образом осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех", - говорится в заявлении главы российского государства, распространенном пресс-службой Кремля.

Президент подчеркнул, что "ответственность за случившееся полностью лежит на американской стороне".

"Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия", - отметил он.

"Мы не можем игнорировать сложившееся положение дел, довольствоваться ничем не обеспеченными со стороны американских коллег и их союзников декларациями о миролюбии", - добавил Путин.