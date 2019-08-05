Алиев соболезнует Трампу в связи с трагедиями в США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование американскому коллеге Дональду Трампу в связи с многочисленными человеческими жертвами, в результате вооруженных атак в штатах Техас, Огайо и Иллинойс.
«Глубоко опечален известием о человеческих жертвах и раненых в результате вооруженных атак в штатах Техас, Огайо и Иллинойс»,- говорится в тексте соболезнования, опубликованном на сайте главы государства.
Алиев выразил искренние соболезнования Трампу, родным и близким погибших, всему американскому народу, пожелал скорейшего выздоровления пострадавших.
Как сообщалось, в минувшую субботу в городе Эль-Пасо, штат Техас, 21-летний мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart. В результате были убиты 20 человек и еще 26 человек получили ранения.
Менее чем через сутки в городе Дейтон, штат Огайо, мужчина, вооруженный автоматической винтовкой, открыл огонь в городском районе Орегон. В итоге, жертвами стрельбы в Дейтоне стали девять человек, еще 26 человек доставлены в больницу с ранениями.
Кроме того, 4 августа в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс) пострадали, по меньшей мере, семь человек.
Б.Рустамбеков
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