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Внешняя политика 05.08.2019 17:37

Алиев соболезнует Трампу в связи с трагедиями в США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование американскому коллеге Дональду Трампу в связи с многочисленными человеческими жертвами, в результате вооруженных атак в штатах Техас, Огайо и Иллинойс.

«Глубоко опечален известием о человеческих жертвах и раненых в результате вооруженных атак в штатах Техас, Огайо и Иллинойс»,- говорится в тексте соболезнования, опубликованном на сайте главы государства.

Алиев выразил искренние соболезнования Трампу, родным и близким погибших, всему американскому народу, пожелал скорейшего выздоровления пострадавших.

Как сообщалось, в минувшую субботу в городе Эль-Пасо, штат Техас, 21-летний мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart. В результате были убиты 20 человек и еще 26 человек получили ранения.

Менее чем через сутки в городе Дейтон, штат Огайо, мужчина, вооруженный автоматической винтовкой, открыл огонь в городском районе Орегон. В итоге, жертвами стрельбы в Дейтоне стали девять человек, еще 26 человек доставлены в больницу с ранениями.

Кроме того, 4 августа в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс) пострадали, по меньшей мере, семь человек.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, ТРАМП, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]