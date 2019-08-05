Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8918 RUR   0.026 GBR   2.0662 TRY   0.3034

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.66 1.71 Brent 61.89 1.39

Погода в Баку

  ночь день

05.08.2019 17:50

Банк ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам

Банк ВТБ (Азербайджан) запустил акцию для держателей карт Mastercard Black Edition. Согласно условиям акции, до 18 сентября 2019 года при покупке авиабилета стоимостью от 500 манат посредством платежной карты Black Edition банка ВТБ (Азербайджан), держатель карты получает 2 бесплатных доступа в бизнес-залы аэропортов по программе LoungeKey.

Это международная услуга, которая представляет доступ в более 1000 бизнес залов в аэропортах по всему миру, в том числе и в Баку. Пользователь услуги получает доступ в залы повышенной комфортности независимо от авиакомпании и класса своего авиабилета.

Премиальная карта Mastercard Black Edition банка ВТБ (Азербайджан) обладает широким спектром привилегий, среди которых персональное обслуживание в аэропортах, программа страхования для путешествующих, которая покрывает экстренные медицинские расходы, зимние виды спорта, задержу рейса и иные расходы, консьерж-сервис, и другие.

Будучи мультивалютной картой, она позволяет проводить платежные операции в четырех валютах: манат, рубль, доллар США и евро. При этом комиссия за конвертацию не взимается. Для всех счетов карты действует бонусная программа - кешбэк в размере 1%, который возвращается на счет при проведении безналичных операций свыше 100 манатов (или эквивалент в другой валюте) за рубежом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]