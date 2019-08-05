Банк ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам

Банк ВТБ (Азербайджан) запустил акцию для держателей карт Mastercard Black Edition. Согласно условиям акции, до 18 сентября 2019 года при покупке авиабилета стоимостью от 500 манат посредством платежной карты Black Edition банка ВТБ (Азербайджан), держатель карты получает 2 бесплатных доступа в бизнес-залы аэропортов по программе LoungeKey.

Это международная услуга, которая представляет доступ в более 1000 бизнес залов в аэропортах по всему миру, в том числе и в Баку. Пользователь услуги получает доступ в залы повышенной комфортности независимо от авиакомпании и класса своего авиабилета.

Премиальная карта Mastercard Black Edition банка ВТБ (Азербайджан) обладает широким спектром привилегий, среди которых персональное обслуживание в аэропортах, программа страхования для путешествующих, которая покрывает экстренные медицинские расходы, зимние виды спорта, задержу рейса и иные расходы, консьерж-сервис, и другие.

Будучи мультивалютной картой, она позволяет проводить платежные операции в четырех валютах: манат, рубль, доллар США и евро. При этом комиссия за конвертацию не взимается. Для всех счетов карты действует бонусная программа - кешбэк в размере 1%, который возвращается на счет при проведении безналичных операций свыше 100 манатов (или эквивалент в другой валюте) за рубежом.