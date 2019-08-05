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Внешняя политика 05.08.2019 17:57

Рассматривается возможность проведения Кубка моря вне Каспия - Екимов

Причины неучастия Туркменистана в конкурсе «Кубок моря», проходящем в территориальных водах Азербайджана в рамках Армейских международных игр-2019, организаторам неизвестны, заявил заместитель командующего ВМС Азербайджана, капитан первого ранга Султан Бекиров.

«Азербайджан выслал соответствующее приглашение Туркменистану. Однако, каждая страна имеет суверенное принимать участие в конкурсе или нет. Причины неучастия Туркменистана в Кубке моря-2019 организаторам не известны»,- сказал Бекиров на пресс-конференции в Баку, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, Минобороны Азербайджана третий год подряд высылает коллегам из Туркменистана приглашение для участия в этом конкурсе.

Бекиров также собщил, что в Кубке моря - 2019 качестве наблюдателей участвуют представители Турции, Пакистана, Барейна, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Заместитель командующего Каспийской флотилии России, капитан первого ранга Сергей Екимов в свою очередь, отметил, что для привлечения большего числа участников организаторы конкурса рассматривают возможность проведения Кубка моря в акватории других морей. «Этот вопрос находится в разработке. Организаторы нацелены на привлечение и других стран к участию в Кубке моря»,- сказал Екимов корреспонденту «Интерфакс-Азербайджан» на пресс-конференции.

При этом, он не стал уточнять, в каком морском бассейне может быть проведен очередной конкурс «Кубок моря». «Сегодня мы его проводим в акватории Каспийского моря»,- резюмировал Екимов.

Кубок моря в 2019 году проходит пятый год под ряд. Последние 3 года конкурс проходит на территориальных водах Азербайджана. В Кубке моря- 2019 участвуют малые артиллерийские корабли «Махачкала» и «Волгодонск» Каспийской флотилии ВМФ России, эскадры из двух ракетных крейсеров «Пейкан» и «Джушан» северного Военно-морского флота Ирана и ракетно-артиллерийский корабль «Мангистау» ВМС Казахстана.

Ф.Исазаде

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Тэги: КУБОК/МОРЯ-ПРОВЕДЕНИЕ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]