Рассматривается возможность проведения Кубка моря вне Каспия - Екимов

Причины неучастия Туркменистана в конкурсе «Кубок моря», проходящем в территориальных водах Азербайджана в рамках Армейских международных игр-2019, организаторам неизвестны, заявил заместитель командующего ВМС Азербайджана, капитан первого ранга Султан Бекиров.
«Азербайджан выслал соответствующее приглашение Туркменистану. Однако, каждая страна имеет суверенное принимать участие в конкурсе или нет. Причины неучастия Туркменистана в Кубке моря-2019 организаторам не известны»,- сказал Бекиров на пресс-конференции в Баку, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, Минобороны Азербайджана третий год подряд высылает коллегам из Туркменистана приглашение для участия в этом конкурсе.
Бекиров также собщил, что в Кубке моря - 2019 качестве наблюдателей участвуют представители Турции, Пакистана, Барейна, Саудовской Аравии и ОАЭ.
Заместитель командующего Каспийской флотилии России, капитан первого ранга Сергей Екимов в свою очередь, отметил, что для привлечения большего числа участников организаторы конкурса рассматривают возможность проведения Кубка моря в акватории других морей. «Этот вопрос находится в разработке. Организаторы нацелены на привлечение и других стран к участию в Кубке моря»,- сказал Екимов корреспонденту «Интерфакс-Азербайджан» на пресс-конференции.
При этом, он не стал уточнять, в каком морском бассейне может быть проведен очередной конкурс «Кубок моря». «Сегодня мы его проводим в акватории Каспийского моря»,- резюмировал Екимов.
Кубок моря в 2019 году проходит пятый год под ряд. Последние 3 года конкурс проходит на территориальных водах Азербайджана. В Кубке моря- 2019 участвуют малые артиллерийские корабли «Махачкала» и «Волгодонск» Каспийской флотилии ВМФ России, эскадры из двух ракетных крейсеров «Пейкан» и «Джушан» северного Военно-морского флота Ирана и ракетно-артиллерийский корабль «Мангистау» ВМС Казахстана.
Ф.Исазаде
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