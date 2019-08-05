Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8918 RUR   0.026 GBR   2.0662 TRY   0.3034

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.66 1.71 Brent 61.89 1.39

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 05.08.2019 20:02

Чистый убыток ГНФАР за 2018г составил около 770 млн манатов- PWC

Чистый убыток Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) по итогам 2018 года составил 768,439 млн манатов против чистой прибыли по итогам 2017 года в размере 1 млрд 999,323 млн. манатов.

Такие данные приведены в финансовой отчетности ГНФАР за 2018 год, подтвержденной международной аудиторской компанией PWC.

Согласно опубликованной финотчетности, операционный убыток Госнефтефонда в 2018 году составил 703,358 млн манатов против операционного дохода в 2017 году в размере 2 млрд 87,495 млн манатов.

При этом, убытки фонда от курсовой разницы в 2018 году составили 1 млрд 411,237 млн манатов (в 2017 году доход -744,033 млн манатов).

В отчетный период процентные доходы фонда составили 86,042 млн манатов (спад в 3,4 раза), дивидендные доходы -266,518 млн манатов (рост на 48,9%), арендные доходы – 167,236 млн манатов (рост на 81,6%), доходы от золотых слитков – 32,497 млн манатов (спад в 5,2 раза).

По данным отчетности, активы ГНФАР в 2018 году в манатном эквиваленте увеличились на 8,2%, - до 66 млрд 71,722 млн манатов. В том числе текущие активы фонда увеличились на 19,6% - до 62 млрд 186,93 млн манатов, долгосрочные активы – сократились в 2,3 раза - до 3 млрд 884,792 млн манатов.

Обязательства Госнефтефонда в отчетном году увеличились на 85,9% - до 1 млрд 14,329 млн манатов.

Капитал ГНФАР в 2018 году увеличился на 7,5%- до 65 млрд 57,993 млн манатов, в том числе капитальные вложения -33 млрд 689,328 млн манатов (рост на 21,7%), суммарная нераспределенная прибыль – 30 млрд 592,664 млн манатов (спад на 3,4%).

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в 1999 году, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГНФАР, УБЫТОК, ЧИСТЫЙ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]