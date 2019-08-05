Чистый убыток ГНФАР за 2018г составил около 770 млн манатов- PWC

Чистый убыток Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) по итогам 2018 года составил 768,439 млн манатов против чистой прибыли по итогам 2017 года в размере 1 млрд 999,323 млн. манатов.

Такие данные приведены в финансовой отчетности ГНФАР за 2018 год, подтвержденной международной аудиторской компанией PWC.

Согласно опубликованной финотчетности, операционный убыток Госнефтефонда в 2018 году составил 703,358 млн манатов против операционного дохода в 2017 году в размере 2 млрд 87,495 млн манатов.

При этом, убытки фонда от курсовой разницы в 2018 году составили 1 млрд 411,237 млн манатов (в 2017 году доход -744,033 млн манатов).

В отчетный период процентные доходы фонда составили 86,042 млн манатов (спад в 3,4 раза), дивидендные доходы -266,518 млн манатов (рост на 48,9%), арендные доходы – 167,236 млн манатов (рост на 81,6%), доходы от золотых слитков – 32,497 млн манатов (спад в 5,2 раза).

По данным отчетности, активы ГНФАР в 2018 году в манатном эквиваленте увеличились на 8,2%, - до 66 млрд 71,722 млн манатов. В том числе текущие активы фонда увеличились на 19,6% - до 62 млрд 186,93 млн манатов, долгосрочные активы – сократились в 2,3 раза - до 3 млрд 884,792 млн манатов.

Обязательства Госнефтефонда в отчетном году увеличились на 85,9% - до 1 млрд 14,329 млн манатов.

Капитал ГНФАР в 2018 году увеличился на 7,5%- до 65 млрд 57,993 млн манатов, в том числе капитальные вложения -33 млрд 689,328 млн манатов (рост на 21,7%), суммарная нераспределенная прибыль – 30 млрд 592,664 млн манатов (спад на 3,4%).

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в 1999 году, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова