Нефть падает на опасениях затяжной торговой войны между США и Китаем, Brent ниже $61 за баррель

Нефть эталонных марок активно дешевеет в ходе торгов в понедельник на рисках, что торговый конфликт между США и Китаем не удастся разрешить в ближайшее время, и что это негативно скажется на балансе спроса и предложения на мировом нефтяном рынке.
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:14 подешевели на $1,1 (на 1,78%) - до $60,79 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снижаются на $0,6 (на 1,08%) - до $55,06 за баррель.
На минувших выходных президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении дополнительных пошлин в отношении импортируемых из Китая товаров в случае, если сторонам не удастся добиться прогресса на торговых переговорах.
Тем временем в понедельник ЦБ Китая установил справочный курс юаня на уровне выше 6,9 юаня за $1 впервые с начала года, а на торгах в Гонконге китайская валюта упала до более 7 юаней за $1 впервые за 11 лет. Экономисты видят в ослаблении юаня попытку ЦБ частично компенсировать негативные эффекты американских пошлин.
"Последние риски говорят о том, что как США, так и Китай окапываются в ожидании долгосрочного противостояния, и маловероятно, что сокращение добычи странами ОПЕК сможет нивелировать эффект от ухудшающихся торговых отношений, - говорит управляющий партнер VM Markets Стивен Иннз. - Это будет давить на цены на нефть на этой неделе".
Вместе с тем участники рынка также следят за ситуацией на Ближнем Востоке, и любые перебои поставок топлива из региона могут поддержать нефтяные котировки.
Как сообщалось, 31 июля Иран задержал еще один танкер за контрабанду нефти. "Нефтяной танкер, перехваченный за контрабанду иранской нефти в другие страны, являлся иракским судном", - передает иранское агентство ИРНА.
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