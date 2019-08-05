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ТЭК 05.08.2019 20:07

Нефть падает на опасениях затяжной торговой войны между США и Китаем, Brent ниже $61 за баррель

Нефть эталонных марок активно дешевеет в ходе торгов в понедельник на рисках, что торговый конфликт между США и Китаем не удастся разрешить в ближайшее время, и что это негативно скажется на балансе спроса и предложения на мировом нефтяном рынке.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:14 подешевели на $1,1 (на 1,78%) - до $60,79 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снижаются на $0,6 (на 1,08%) - до $55,06 за баррель.

На минувших выходных президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении дополнительных пошлин в отношении импортируемых из Китая товаров в случае, если сторонам не удастся добиться прогресса на торговых переговорах.

Тем временем в понедельник ЦБ Китая установил справочный курс юаня на уровне выше 6,9 юаня за $1 впервые с начала года, а на торгах в Гонконге китайская валюта упала до более 7 юаней за $1 впервые за 11 лет. Экономисты видят в ослаблении юаня попытку ЦБ частично компенсировать негативные эффекты американских пошлин.

"Последние риски говорят о том, что как США, так и Китай окапываются в ожидании долгосрочного противостояния, и маловероятно, что сокращение добычи странами ОПЕК сможет нивелировать эффект от ухудшающихся торговых отношений, - говорит управляющий партнер VM Markets Стивен Иннз. - Это будет давить на цены на нефть на этой неделе".

Вместе с тем участники рынка также следят за ситуацией на Ближнем Востоке, и любые перебои поставок топлива из региона могут поддержать нефтяные котировки.

Как сообщалось, 31 июля Иран задержал еще один танкер за контрабанду нефти. "Нефтяной танкер, перехваченный за контрабанду иранской нефти в другие страны, являлся иракским судном", - передает иранское агентство ИРНА.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]