Лидерам Ближнего Востока необходимо заняться делами региона без оглядки на США - глава МИД Ирана

Лидерам стран Ближнего Востока, на фоне теряющих кредит доверия США, следует в настоящий момент самостоятельно заняться проблемами региональной безопасности, заявил в понедельник глава МИД Ирана Джавад Зариф.
"Страны региона останутся соседями и после ухода США. Настало время для лидеров региона сконцентрировать внимание на региональных решениях: хорошее начало - диалог и соглашение о ненападении", - написал министр на своей странице в Twitter в понедельник.
При этом Зариф указал на "крах кредита доверия США", поскольку, по мнению министра, теперь Вашингтон не может "вовлечь в свои схемы" союзные им страны.
Кроме этого, в другом твите Зариф вновь напомнил о заявлениях Тегерана, согласно которым США ввели санкции против главы МИД Ирана за то, что он, находясь в США, отклонил приглашение президента США Дональда Трампа о личной встрече.
По мнению Зарифа, США были заинтересованы не в настоящих переговорах с Ираном, а "в покорности Ирана" и в "позировании перед фотокорреспондентами".
"Этому не бывать. Пример тактики США: угрожать внести кого-либо в санкционные списки через две недели, если только он не примет ваше приглашение поболтать в Овальном кабинете (Белого дома - ИФ)", - отметил Зариф.
Ранее стало известно, что США предложили ряду стран создать коалицию после захвата Ираном британского танкера в Ормузском проливе. Как сообщалось, против участия в такой коалиции выступили Германия и Франция. Бельгия и Нидерланды, хотя и не ответили открыто, также не проявили энтузиазма. Однако Великобритания уже направила в этот район два эсминца, которые сопровождают британские коммерческие суда.
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