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Регион 05.08.2019 20:22

Лидерам Ближнего Востока необходимо заняться делами региона без оглядки на США - глава МИД Ирана

Лидерам стран Ближнего Востока, на фоне теряющих кредит доверия США, следует в настоящий момент самостоятельно заняться проблемами региональной безопасности, заявил в понедельник глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Страны региона останутся соседями и после ухода США. Настало время для лидеров региона сконцентрировать внимание на региональных решениях: хорошее начало - диалог и соглашение о ненападении", - написал министр на своей странице в Twitter в понедельник.

При этом Зариф указал на "крах кредита доверия США", поскольку, по мнению министра, теперь Вашингтон не может "вовлечь в свои схемы" союзные им страны.

Кроме этого, в другом твите Зариф вновь напомнил о заявлениях Тегерана, согласно которым США ввели санкции против главы МИД Ирана за то, что он, находясь в США, отклонил приглашение президента США Дональда Трампа о личной встрече.

По мнению Зарифа, США были заинтересованы не в настоящих переговорах с Ираном, а "в покорности Ирана" и в "позировании перед фотокорреспондентами".

"Этому не бывать. Пример тактики США: угрожать внести кого-либо в санкционные списки через две недели, если только он не примет ваше приглашение поболтать в Овальном кабинете (Белого дома - ИФ)", - отметил Зариф.

Ранее стало известно, что США предложили ряду стран создать коалицию после захвата Ираном британского танкера в Ормузском проливе. Как сообщалось, против участия в такой коалиции выступили Германия и Франция. Бельгия и Нидерланды, хотя и не ответили открыто, также не проявили энтузиазма. Однако Великобритания уже направила в этот район два эсминца, которые сопровождают британские коммерческие суда.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, США, РЕГИОН, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]