Курс биткойна в понедельник впервые с середины июля приблизился к отметке в $12 тыс. на фоне обвала на мировых финансовых рынках.

По данным агентства Bloomberg, средняя цена биткойна в ходе торгов в понедельник понималась на 14%, до $11809 за биткойн.

Котировки фьючерсов на криптовалюту на Чикагской товарной бирже (CME) к 18:42 подскочили на 13%, до $11970.

"Ввиду турбулентности на мировых рынках и геополитических рисков внезапно идея цифрового золота показалась не такой плохой, - говорит управляющий партнер Kenetic Capital Джехан Чу. - Биткойн все чаще рассматривают не только как ставку на будущее, но и как защитный актив в настоящем".

В понедельник основные мировые активы падают в цене из-за рисков резкого ухудшения отношений между США и Китаем. На выходных президент США Дональд Трамп заявил о вероятности нового повышения пошлин на импортируемые в Штаты китайские товары, а ЦБ Китая в понедельник снизил справочный курс юаня до минимума за год (при этом на торгах в Гонконге китайская валюта обновила минимум за 11 лет).

Эскалация торгового конфликта грозит замедлением темпов роста мировой экономики в целом, что повышает спрос на защитные активы. Традиционно к таким активам относят золото и иену, а также гособлигации инвестиционного уровня, однако в последнее время некоторые инвесторы также включают в эту категорию биткойны, пишет CNBC.