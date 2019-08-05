Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8918 RUR   0.026 GBR   2.0662 TRY   0.3034

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.66 1.71 Brent 61.89 1.39

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 05.08.2019 20:27

Биткойн подскочил на 14% и приблизился к $12 тыс. на спросе на "цифровое золото"

Курс биткойна в понедельник впервые с середины июля приблизился к отметке в $12 тыс. на фоне обвала на мировых финансовых рынках.

По данным агентства Bloomberg, средняя цена биткойна в ходе торгов в понедельник понималась на 14%, до $11809 за биткойн.

Котировки фьючерсов на криптовалюту на Чикагской товарной бирже (CME) к 18:42 подскочили на 13%, до $11970.

"Ввиду турбулентности на мировых рынках и геополитических рисков внезапно идея цифрового золота показалась не такой плохой, - говорит управляющий партнер Kenetic Capital Джехан Чу. - Биткойн все чаще рассматривают не только как ставку на будущее, но и как защитный актив в настоящем".

В понедельник основные мировые активы падают в цене из-за рисков резкого ухудшения отношений между США и Китаем. На выходных президент США Дональд Трамп заявил о вероятности нового повышения пошлин на импортируемые в Штаты китайские товары, а ЦБ Китая в понедельник снизил справочный курс юаня до минимума за год (при этом на торгах в Гонконге китайская валюта обновила минимум за 11 лет).

Эскалация торгового конфликта грозит замедлением темпов роста мировой экономики в целом, что повышает спрос на защитные активы. Традиционно к таким активам относят золото и иену, а также гособлигации инвестиционного уровня, однако в последнее время некоторые инвесторы также включают в эту категорию биткойны, пишет CNBC.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БИТКОЙН, КУРС, РОСТ


Похожие новости


Курс биткойна превысил отметку в $9000 впервые более чем за год Биткойн подорожал до максимума за год, приближается к $9000 Курс биткойна превысил отметку в $8000 впервые за 10 месяцев Курс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржу Биткойн снова опустился ниже $9000 Курс биткойна опускался ниже $8000 впервые с ноября

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]