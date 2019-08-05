Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8918 RUR   0.026 GBR   2.0662 TRY   0.3034

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.66 1.71 Brent 61.89 1.39

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.08.2019 20:40

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до 21

Пострадавший в результате стрельбы в техасском Эль-Пасо скончался в больнице, сообщил в твиттере местный полицейский департамент.

"С прискорбием сообщаем, что число смертельных исходов увеличилось на один. Еще одна жертва скончалась сегодня утром в больнице", - говорится в сообщении.

21-летний мужчина 3 августа устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. Ранее сообщалось, что были убиты 20 человек и еще 26 человек получили ранения.

Преступник является выходцем из города, находящегося на границе с Мексикой, где проживает большое количество латиноамериканцев. СМИ сообщали, что незадолго до атаки он написал манифест, в котором излагал свои расистские взгляды.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТЕХАС, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВА


Похожие новости


Трамп не видит после стрельбы в Техасе необходимости ограничения продажи оружия в США Страховой совет Техаса оценил ущерб штата от урагана "Харви" в $19 млрд Около 6,8 млн человек пострадали от урагана "Харви" в Техасе В Техасе из-за урагана эвакуируют десятки тыс. человек Тропический шторм "Билл" двигается вглубь Техаса Члены палаты представителей Техаса помянули жертв Ходжалы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]