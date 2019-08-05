Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до 21

Пострадавший в результате стрельбы в техасском Эль-Пасо скончался в больнице, сообщил в твиттере местный полицейский департамент.
"С прискорбием сообщаем, что число смертельных исходов увеличилось на один. Еще одна жертва скончалась сегодня утром в больнице", - говорится в сообщении.
21-летний мужчина 3 августа устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. Ранее сообщалось, что были убиты 20 человек и еще 26 человек получили ранения.
Преступник является выходцем из города, находящегося на границе с Мексикой, где проживает большое количество латиноамериканцев. СМИ сообщали, что незадолго до атаки он написал манифест, в котором излагал свои расистские взгляды.
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