Трамп распорядился ввести смертную казнь для массовых убийц

Президент США Дональд Трамп, комментируя произошедшие в минувшие выходные вооруженные нападения на людей в Эль-Пасо и Дейтоне, заявил о необходимости применять высшую меру наказания в отношении виновных в преступлениях на почве ненависти и в массовых убийствах.

"Сегодня я даю указание Министерству юстиции подготовить закон, который гарантирует: те, кто совершает преступления на почве ненависти и массовые убийства, будут приговорены к смертной казни, и эта высшая мера наказания будет применяться быстро, решительно, без долгих лет ненужных отсрочек", - сказал он, выступая в Белом доме.

По его словам, администрация обратилась в ФБР с просьбой определить, какие дополнительные ресурсы необходимы бюро для расследования и предотвращения подобных преступлений.

Кроме этого, президент призвал ужесточить законодательство в сфере обращения оружия и гарантировать, что лица, "представляющие угрозу для общественной безопасности, не будут иметь доступа к огнестрельному оружию".

Это предложение Трамп объяснил необходимостью предотвращение насилия с применением оружия.

Трамп также коснулся явлений, которые, по его мнению, привели к инцидентам в Эль Пасо и Дейтоне.

"В один голос наш народ должен осудить расизм, нетерпимость и белый супремасизм (убежденность в превосходстве белой расы - ИФ). Эти зловещие идеологии необходимо победить. Ненависти не место в Америке", - подчеркнул президент.

При этом Трамп указал на роль Интернета в процессе радикализации населения США и призвал прекратить "восхваление насилия", обвинив в его пропаганде компьютерные игры.

"Они (причины насилия - ИФ) включают в себя изуверские и ужасные компьютерные игры, которые сейчас распространены. Сегодня слишком просто для фрустрированной молодежи окружить себя (проявлениями - ИФ) культуры, которая воспевает насилие", - добавил Трамп.

На выходных в США произошли два чрезвычайных происшествия в Техасе и Огайо. В субботу 21-летний Патрик Крузиус устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль-Пасо (штат Техас), где были убиты 20 человек и еще 26 человек получили ранения. Крузиус являлся выходцем из города, находящегося на границе с Мексикой, где проживает большое количество латиноамериканцев. СМИ сообщали, что незадолго до атаки он написал манифест, в котором излагал свои расистские взгляды.

Рано утром в воскресенье в результате стрельбы в городе Дейтон (штат Огайо) были убиты 10 человек, включая нападавшего, еще 16 человек получили ранения. Инцидент в Огайо произошел менее чем через сутки после стрельбы в Эль-Пасо.

Минюст США сейчас рассматривает возможность предъявить 21-летнему Крузиусу обвинения в преступлении на почве ненависти, на основании которых суд может вынести смертный приговор.