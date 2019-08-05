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Происшествия 05.08.2019 20:55

Более 25 человек отравились на свадьбе на севере Азербайджана

Массовое пищевое отравление произошло в селе Зергерли Габалинского района Азербайджана, сообщает в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения.

"26 человек были доставлены в Габалинскую центральную районную больницу в результате отравления во время свадьбы. Им оказана медицинская помощь. На даннй момент больница работает в усиленном режиме", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минздрава, правоохранительные органы и Агентство продовольственной безопасности проинформированы по факту случившегося.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СВАДЬБА, ОТРАВЛЕНИЕ, МАССОВОЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]