Более 25 человек отравились на свадьбе на севере Азербайджана

Массовое пищевое отравление произошло в селе Зергерли Габалинского района Азербайджана, сообщает в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения.

"26 человек были доставлены в Габалинскую центральную районную больницу в результате отравления во время свадьбы. Им оказана медицинская помощь. На даннй момент больница работает в усиленном режиме", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минздрава, правоохранительные органы и Агентство продовольственной безопасности проинформированы по факту случившегося.