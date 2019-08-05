Более 25 человек отравились на свадьбе на севере Азербайджана

Массовое пищевое отравление произошло в селе Зергерли Габалинского района Азербайджана, сообщает в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения.
"26 человек были доставлены в Габалинскую центральную районную больницу в результате отравления во время свадьбы. Им оказана медицинская помощь. На даннй момент больница работает в усиленном режиме", - говорится в сообщении ведомства.
По данным Минздрава, правоохранительные органы и Агентство продовольственной безопасности проинформированы по факту случившегося.
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