Жертвами теракта в афганском Герате стали четыре человека, десятки ранены

В результате взрыва в городе Герат, административном центре одноименной провинции на западе Афганистана, погибли четверо и ранены 25 человек, в том числе женщины и дети, сообщил вечером в понедельник начальник пресс-центра министерства здравоохранения страны Вахидулла Меяр.

Полиция Герата сообщает, что террористы привели в действие заложенное в мотоцикл взрывное устройство в районе Хаджи-Аббас.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.