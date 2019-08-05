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Дальнее зарубежье 05.08.2019 20:57

Жертвами теракта в афганском Герате стали четыре человека, десятки ранены

В результате взрыва в городе Герат, административном центре одноименной провинции на западе Афганистана, погибли четверо и ранены 25 человек, в том числе женщины и дети, сообщил вечером в понедельник начальник пресс-центра министерства здравоохранения страны Вахидулла Меяр.

Полиция Герата сообщает, что террористы привели в действие заложенное в мотоцикл взрывное устройство в районе Хаджи-Аббас.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ГЕРАТ, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]