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Транспорт и связь 06.08.2019 02:30

ЕБРР может выделить Грузии 10 млн евро для обновления автобусного парка в 6 городах

Грузия рассчитывает привлечь кредит Европейского банка реконструкции и развитя (ЕБРР) в размере 10 млн евро для приобретения 100 новых автобусов, которыми предусматривается обновить общественный транспорт в городах Кутаиси, Гори, Телави, Зугдиди, Рустави и Поти.

Согласно информации, опубликованной на сайте ЕБРР, проект осуществляется в рамках "Программы улучшения функционирования городского автотранспорта", одной их основных целей которой является снижение вредных выбросов в атмосферу.

Планируется приобретение автобусов, работающих на дизельном топливе стандарта "Евро-5". Общая стоимость проекта, который будет осуществлять Фонд муниципального развития Грузии, составляет 11,8 млн евро, из них 1,8 млн евро - софинансирование грузинской стороны.

Совет директоров ЕБРР намерен рассмотреть данный проект 15 октября.

Как сообщалось, ранее ЕБРР выделял Грузии кредиты для обновления муниципальных автопарков Тбилиси и Батуми. В 2016 году были предоставлены 27 млн евро на закупку 200 работающих на газе автобусов для столицы Грузии. Софинансирование в размере до 7 млн евро предоставил в виде гранта Фонд партнерства по вопросам энергоэффективности и охраны окружающей среды Восточной Европы (E5P), которым управляет ЕБРР, еще 1,15 млн евро выделил сам банк для оказания технической поддержки проекта. В июле 2017 года ЕБРР выделил 5,5 млн евро, а E5P - грант на 1,5 млн евро на приобретение 20 дизельных автобусов и 10 электроавтобусов для Батуми.

ЕБРР - ведущий институциональный инвестор Грузии. С 1991 года, начала деятельности в стране, банк выделил республике более 3,2 млрд евро на финансирование 205 проектов в разных секторах экономики. В том числе в 2018 году ЕБРР вложил в проекты в Грузии более 260 млн евро.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕБРР, КРЕДИТ, ТРАНСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]