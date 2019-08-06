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ООН призывает Индию и Пакистан к сдержанности

Генсек ООН Антониу Гутерриш обратился с призывом к Индии и Пакистану снизить напряженность в отношениях, заявил в понедельник представитель генсека Стеффан Дюжаррик.

"Мы призываем все стороны проявить сдержанность", - сказал представитель журналистам.

Ранее стало известно, что правительство Индии предложило лишить штат Джамму и Кашмир особого конституционного статуса. Резолюцию, отменяющую статью 370 конституции Индии, в парламенте представил министр внутренних дел страны Мит Шах. Этому предшествовало заседание кабинета министров Индии с участием премьер-министра Нарендры Моди.

В свою очередь, в Пакистане резко осудили такой шаг Индии.

Штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

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Тэги: ООН, ИНДИЯ, ПАКИСТАН, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]