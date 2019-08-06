ООН призывает Индию и Пакистан к сдержанности

Генсек ООН Антониу Гутерриш обратился с призывом к Индии и Пакистану снизить напряженность в отношениях, заявил в понедельник представитель генсека Стеффан Дюжаррик.
"Мы призываем все стороны проявить сдержанность", - сказал представитель журналистам.
Ранее стало известно, что правительство Индии предложило лишить штат Джамму и Кашмир особого конституционного статуса. Резолюцию, отменяющую статью 370 конституции Индии, в парламенте представил министр внутренних дел страны Мит Шах. Этому предшествовало заседание кабинета министров Индии с участием премьер-министра Нарендры Моди.
В свою очередь, в Пакистане резко осудили такой шаг Индии.
Штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.
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