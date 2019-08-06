Суданская оппозиционная группировка не приняла соглашения о разделении власти с военными

Оппозиционный Суданский революционный фронт заявил, что не примет соглашение о разделении власти между правящими в стране военными и гражданской политической оппозицией, представленной "Силами за свободу и перемены", сообщило в понедельник агентство Associated Press.

Суданский революционный фронт, находящийся в оппозиции суданскому правительству, заявил, что конституционная декларация, которая является одним из документов соглашения об урегулировании кризиса власти в стране, не содержит базовых принципов, направленных на достижения мира в Судане.

Участники Суданского революционного фронта отметили, что постараются внести изменения в соглашение до его окончательного подписания 17 августа.

Конституционная декларация, которая на определенный период заменит конституцию, была подписана представителями переходного военного совета Судана и оппозиционного движения "Силы за свободу и перемены" накануне.

Подписание стало результатом договоренности о формировании совместного органа власти, в который войдут как военные, так и гражданские представители. Ей предшествовали длительные переговоры на фоне массовых акций протеста против единовластия военных.

Переходный военный совет Судана пришел к власти в результате военного переворота и смещения президента Омара Башира, который должен предстать перед судом 17 августа.