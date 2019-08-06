Мэр Хиросимы призвал власти Японии и США присоединиться к договору ООН о запрещении ядерного оружия в 74-годовщину атомной бомбардировки

Почти 50 тыс. человек приняли участие в памятных мероприятиях в японской Хиросиме, приуроченных к 74-й годовщине американской ядерной бомбардировки этого города в 1945 году, сообщают местные СМИ.
Церемония началась в 8:00 (2:00 по мск) в Мемориальном парке мира. На ней присутствовали премьер-министр Японии Синдзо Абэ, мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи и представители 92 стран.
"Я призываю правительство единственной страны, испытавшей ядерное оружие в войне, присоединиться к просьбе хибакуши (люди, пережившие атомную бомбардировку - ИФ) о подписании и ратификации Договора ООН о запрещении ядерного оружия ", - сказал мэр города Хиросима во время своего выступления.
"Я призываю японских лидеров проявить пацифизм японской Конституции, продемонстрировав лидерство в принятии следующего шага к миру, свободному от ядерного оружия", - добавил он.
Мэр Хиросимы поместил в кенотаф список погибших за последний год от заболеваний, вызванных взрывом. В него вошли имена 5 тыс.68 человек. К настоящему моменту в кенотафе хранятся имена 319 тыс. 186 человек.
Ровно в 08.15 (02.15 по мск), время, когда над Хиросимой взорвалась атомная бомба, собравшиеся почтили память всех жертв минутой молчания.
В свою очередь, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что цель договора о запрещении ядерного оружия такая же, как и у Токио, но их подходы различны.
Он пообещал продолжать усилия по созданию мира без ядерного оружия.
"Мы полны решимости служить мостом между ядерными и неядерными государствами, настойчиво призывать к диалогу (...) и возглавлять усилия, предпринимаемые мировым сообществом", - заявил Абэ.
Генсек ООН Антониу Гутерриш, также присутствовавший на церемонии, отметил, что, к сожалению, растет напряженность в отношениях между ядерными державами.
"Под сомнение ставятся институты разоружения и контроля над вооружениями, которые на протяжении десятилетий делали мир более безопасным местом. Мы должны напомнить о главном послании, которое хибакуши распространили по всему миру: единственной гарантией против применения ядерного оружия является полная ликвидация ядерного оружия", - сказал он.
Нынешняя годовщина атомной бомбардировки Хиросимы отмечается на фоне все большей неопределенности по поводу перспектив избавления мира от ядерного оружия.
2 августа США заявили о выходе из ДРСМД, и в ответ Россия заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.
Самолеты американских ВВС сбросили атомные бомбы "Малыш" и "Толстяк" на города Хиросима и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 года на завершающем этапе Второй мировой войны.
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