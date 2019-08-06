Самые опасные участки пожара на арсенале под Ачинском будут тушить с помощью военных роботов

Роботизированные комплексы "Уран-14" переброшены в Красноярский край самолетом Ил-76 для тушения пожара на артиллерийском складе под Ачинском, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"Комплексы "Уран-14" были оперативно переброшены авиацией из Оренбургской области на аэродром Красноярска, откуда доставляются военными тралами до Ачинского района. В ближайшее время они начнут участвовать в тушении самых опасных участков", - сказали в пресс-службе.
"Уран-14" представляет собой роботизированный комплекс пожаротушения. Он передвигается с помощью гусениц и дистанционного управления. Комплекс позволяет производить работы в зонах высоких температур, которые недоступны пожарным.
Тем временем саперы из Москвы будут разминировать склад с боеприпасами, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
"Сейчас прибывают 70 специалистов Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ, которые зайдут первыми в арсенал и обеспечат безопасность и в жилой зоне арсенала, и в населенном пункте рядом с арсеналом. И только после этого мы дадим команду на возвращение жителей", - сказал Булгаков.
Ранее сообщалось, что детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края прекратилась. Остается угроза подрыва отдельных боеприпасов.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района введен режим ЧС.
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