Манат укрепился к рублю, подешевел к евро, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 6 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 5 августа ЦБА определил 1,9046 манат/1EUR (5 августа - 1,8918 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 5 августа установил 0,0259 манат/1RUB (5 августа - 0,026 манат/1RUB).
Ф.Исазаде
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