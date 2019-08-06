Цена Brent восстанавливается после падения ниже $60 за баррель накануне

Нефть эталонных марок дорожает утром во вторник после обвала накануне, вызванного опасениями, что США введут новые пошлины на китайский импорт, а Китай примет ответные меры, возможно, с использованием курса юаня в качестве инструмента в торговой войне.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:24 подорожали на $0,59 (0,99%) - до $60,40 за баррель. На торгах в понедельник цена упала на $2,08 (3,36%) и составляла на закрытие $59,81 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,57 (1,04%) - до $55,26 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,97 (1,74%), до $54,69 за баррель.

Падение котировок в понедельник спровоцировали заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении новых пошлин на китайские товары в случае, если стороны не сумеют договориться по поводу торгового соглашения.

После этого Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) установил справочный курс юаня на минимальном уровне за год, а на торгах в Гонконге китайская валюта упала до минимума с 2008 года. Это вызвало слухи о том, что Пекин готов снижать курс нацвалюты, чтобы компенсировать негативные эффекты от американских пошлин.

Трамп прямо обвинил КНР в валютных манипуляциях, еще больше усилив опасения рынка.

Между тем во вторник справочный курс юаня от ЦБ оказался выше, чем ожидали аналитики: 6,9683 юаня за $1 вместо консенсус-прогноза в 6,9871 юаня за $1. На торгах в Гонконге юань укрепился на 0,1%, до 7,0408 за $1, после падения на 1,5% накануне.

"НБК сигнализирует о желании смягчить обесценивание юаня, - говорит глава отдела макростратегии на азиатском рынке в Westpac Banking Фрэнсис Чунь. - Оффшорный юань не раз сталкивался с сопротивлением на уровне порядка 7,1 за $1, и я полагаю, что он останется близко к этому уровню".

Вместе с тем риски эскалации торговой войны по-прежнему высоки, и большинство экономистов пессимистично оценивают перспективы нефтяного рынка.

По мнению управляющего партнера VM Markets Стивена Иннза, если Китай решит в ответ на действия США проигнорировать американские санкции против Ирана и начать закупать нефть в стране, цены могут упасть на $15-20 за баррель.