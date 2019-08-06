Метеорный поток Персеиды можно будет наблюдать в небе над Москвой в ночь с 12 на 13 августа, если не помешает облачность

В ночь с 12 на 13 августа в небе над Москвой можно будет наблюдать метеорный поток Персеиды, сообщает сайт мэра Москвы.
"Персеиды выглядят как белые светящиеся струйки, которые как будто "расчерчивают" ночное небо. Время свечения метеоров обычно длится несколько секунд. Пик метеорного потока можно наблюдать с 23:00 до 00:00. Ожидается, что в этом году в небе будет видно до 100 метеоров в час", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
В сообщении уточняется, что этот звездопад входит в тройку самых зрелищных космических явлений наряду с апрельскими Лиридами и декабрьскими Геминидами. При ясной погоде Персеиды будут видны невооруженным глазом. Наблюдениям за звездным дождем смогут помешать облачная погода и растущая Луна.
"Свое название Персеиды получили от созвездия Персея. Визуально на уровне именно этого скопления находится источник потока. Метеоры образуются, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта - Туттля. Явление открыли независимо друг от друга два американских астронома - Льюис Свифт и Хорас Парнелл Туттль. Сама комета подходит к Земле лишь раз в 135 лет. Вновь небесное тело приблизится к планете в 2126 году", - говорится в сообщении.
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