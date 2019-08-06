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Финансы 06.08.2019 10:53

Поступления в Госнефтефонд Азербайджана в 2001-2018гг превысили $148 млрд, на накопление направлено более 25% средств

Объем поступлений в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в 2001-2018гг составил $148,2 млрд, отмечается в годовом отчете фонда за 2018 год.

Согласно отчету, опубликованному на сайте фонда, 74% поступивших в фонд в 2001-2018гг средств было использовано, остальные 26% или $38,5 млрд - были направлены на накопление.

По данным ГНФАР, основная часть поступивших в фонд средств была направлена в виде трансфертов в госбюджет Азербайджана. Объем трансфертов из ГНФАР в госбюджет в 2003-2018гг составил 88,6 млрд манатов или $93 млрд, в том числе 10 млрд 959 млн манатов - в 2018 году.

На конец 2018 года активы ГНФАР составляют $38 млрд 515,2 млн и за отчетный год увеличились на 7,56%.

Согласно отчету, в 2018 году доходность инвестиционного портфеля ГНФАР составила 0,35%. За последние 10 лет (2009-2018гг) средняя доходность портфеля фонда составила 1,59% в год.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в 1999 году, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГНФАР, ПОСТУПЛЕНИЯ, ОБЪЕМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]