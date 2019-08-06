ДПИ в Азербайджане выданы по проектам с инвестициями в 3,4 млрд манатов

Министерство экономики Азербайджана до сих пор выдало документы о поощрении инвестиций (ДПИ) по 400 инвестиционным проектам, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
«ДПИ до сих пор выданы по 400 инвестиционным проектам. Суммарные инвестиции в эти проекты оцениваются 3,4 млрд манатов. Это позволило открыть более 16 тыс. новых рабочих мест»,- сказал министр в интервью госагентству "АзерТадж".
Наличие ДПИ позволяет предпринимателям получить различные налоговые и таможенные льготы.
Президент Ильхам Алиев 18 января 2016 года подписал указ о дополнительных мерах по поощрению инвестиций. В частности, утвердил порядок выдачи документа о поощрении инвестиций. Документ, который выдает предпринимателям министерство экономики, позволяет воспользоваться льготами, предусмотренными в Налоговом кодексе и законе «О таможенном тарифе».
В частности, наличие ДПИ освобождает предпринимателей от уплаты земельного налога, предоставляет льготы в размере 50% при уплате подоходного налога и налога с прибыли и полностью освобождает от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок на 7 лет.
Б.Рустамбеков
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