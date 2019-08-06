Ряд СПГ-технологий подпадут под СПИК - Мантуров

Ряд технологий по сжижению природного газа (СПГ) подпадут под механизм специнвестконтрактов (СПИК), сообщил "Интерфаксу" глава Минпромторга Денис Мантуров.
Он отметил, что 2 августа президент России Владимир Путин подписал пакет из трех законов об обновленном механизме специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). Изменения предусматривают заключение СПИК в отношении разработки и внедрения современных критических технологий по перечню, утверждаемому правительством, и серийного производства на их основе конкурентоспособной российской продукции.
"В соответствии с новой моделью СПИК основной целью будет являться разработка современной технологии и ее внедрение в серийное производство. В перечень технологий для СПИК будут включены следующие СПГ направления: компрессоры отпарного газа, газовые детандер-компрессоры (>4МВт), компрессоры смешанного хладагента, криогенные насосы для перекачки СПГ, изотермические резервуары хранения СПГ, криогенная арматура, пластинчато-ребристые теплообменники и спиральновитые теплообменники для средне- и крупнотоннажного производства СПГ", - сказал Мантуров.
Он также отметил, что Минпромторг планирует с 2020 г. обеспечить государственную поддержку локализации производства ключевого технологического оборудования (турбодетандеры, погружные СПГ насосы, специальное СПГ-оборудование для мембранных систем, криогенные спиральновитые теплообменники), снизив зависимость от зарубежных поставщиков оборудования с учетом сложной геополитической ситуации в мире и наличия санкций в отношении российского топливно-энергетического комплекса.
"Минпромторг совместно с "НОВАТЭКом" (MOEX: NVTK) и "Газпромом" (MOEX: GAZP) выделил первоочередные технологические направления, по которым будут проводиться ОКР в рамках дорожной карты СПГ", - добавил министр.
"Спрос на сжиженный природный газ стабильно растет во многих странах мира (около 3-5% ежегодно) и Российская Федерация как один из крупнейших поставщиков топливно-энергетических ресурсов в мире, отвечая современным требованиям, развивает производство СПГ. С учетом значительных перспектив развития рынка СПГ и планов российских компаний по строительству в России новых заводов СПГ, каждый из которых включает несколько технологических линий, необходимо в кратчайшие сроки разработать и локализовать производство ключевого технологического оборудования", - почеркнул министр.
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