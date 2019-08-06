В ЕС не сомневаются, что Джонсон готов выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем - СМИ

В Брюсселе не считают блефом слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Лондон может выйти из ЕС без соглашения, сообщает газета The Daily Telegraph.
После встречи в понедельник с участием представителей Еврокомиссии и дипломатов, занимающихся вопросами Brexit в 27 остающихся странах Евросоюза, такую перспективу в ЕС стали считать "рабочей гипотезой", отмечает газета.
По мнению европейских дипломатов, Джонсон не хочет переговоров с Брюсселем, а выход из ЕС без соглашения является для него основным планом, сообщает газета The Guardian.
В то же время на Даунинг-стрит заявляют, что Джонсон готов к переговорам, но он согласится только на сделку, в которой не будет пункта о "бэкстопе" - "страховочном плане" по ирландской границе.
По словам представителя британского правительства, ЕС следует изменить свою позицию, так как сделка, согласованная предыдущим премьером Терезой Мэй, не получит одобрения британского парламента в существующей форме, сообщает телеканал BBC.
Джонсон ранее заявлял, что сделка, согласованная его предшественницей с Брюсселем, мертва. Он обещал, что Великобритания выйдет из ЕС при любом раскладе в оговоренные с Брюсселем сроки - 31 октября.
Также Джонсон неоднократно говорил, что он готов к переговорам с Брюсселем, однако в Брюсселе заявляли, что не намерены заново обсуждать основную часть сделки: соглашение о выходе Великобритании из ЕС, в котором и содержится спорный пункт о "страховочном плане".
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