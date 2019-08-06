Спутник Минобороны РФ, запущенный во вторник с космодрома "Байконур", успешно выведен на орбиту, сообщили в министерском департаменте информации и массовых коммуникаций.
"Стартовавшая сегодня, 6 августа, в 00:56 мск с космодрома Байконур (Республика Казахстан) ракета-носитель (РН) тяжелого класса "Протон-М" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", - сказали в департаменте.
Там отметили, что старт РН "Протон-М" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме. После выведения на орбиту космический аппарат принят на сопровождение наземными средствами Космических войск ВКС.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о том, что 6 августа с космодрома "Байконур" пройдет пуск ракеты-носителя "Протон". В феврале 2019 года первый замкомандующего космическими войсками воздушно-космических сил генерал-майор Игорь Морозов сообщал, что Минобороны планирует в 2019 году запустить с космодрома "Байконур" военный спутник. По его словам, данный пуск станет последним пуском в интересах Минобороны, проведенным на "Байконуре".
"После этого мы окончательно полностью переходим на запуск только с космодрома "Плесецк", - сообщил Морозов.
Официально о типе и назначении спутника не сообщалось, однако в мае министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что в 2019 году для военных планируется запустить два модернизированных спутника связи "Меридиан-М". Кроме этого, по его словам, в текущем году должно завершиться формирование орбитальной группировки военной связи "Благовест" в составе четырёх космических аппаратов.
По словам министра, "это даст возможность расширить зоны доступности спутниковой связи на территории России и за её пределами, в том числе в арктической зон".
10 июля с космодрома "Плесецк" были запущены космические аппараты аппаратах "Космос-2535", "Космос-2536", "Космос-2537" и "Космос-2538". В Минобороны сообщили, что спутники "Космос-2535" и "Космос-2536" предназначены для "исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства, а также отработки технологий их защиты и орбитального обслуживания".
В министерстве также сообщали о том, что военные испытывают спутник-инспектор и спутник-регистратор.
Под инспекционной возможностью космического аппарата подразумевается его способность маневрировать в космосе с целью сближения с другими космическими объектами. Инспекции могут проводиться в мирных целях - внешний осмотр объектов, дозаправка и ремонт спутников, а также в военных целях - для некоего воздействия на космические аппараты.
В СССР школа разработки и производства спутников -инспекторов была создана в "фирме" Челомея, ныне - реутовское НПО машиностроения, входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".
МИД Азербайджана возложил на Армению ответственность за эскалацию напряженности в регионе
Азербайджан не позволит Армении присоединить Карабах к своей территории, заявляют в Баку
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов
Госнефтефонд Азербайджана за I полугодие приобрел более 44 тонн золота
Kirin Holdings покупает 30,3% акций производителя косметики и витаминов FANCL за 129 млрд иен
Минналогов Азербайджана в I полугодии увеличило перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 7,4%, план перевыполнен на 8,8%
ГСЗ направит около 28 млн манатов на закупку сельхозтоваров для обеспечения самозанятости населения регионов Азербайджана
Турпоток в Анталью с начала года достиг исторического максимума
Большинство россиян убеждены, что для РФ наибольшая угроза ядерного конфликта исходит от США - опрос
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам
Стадион футбольного клуба «Сабах» будет называться «Банк Республика Арена»
Подключайтесь к роуминговому пакету Nar и наслаждайтесь поездкой!
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору