По электронным визам на Дальний Восток предлагают пускать иностранцев, прибывших не только самолетом, но и на автомобиле и в речные порты

Правительство РФ предлагает разрешить въезд иностранцам в РФ по электронным визам не только авиатранспортом, но и через автомобильные и речные пункты пропуска.
Соответствующий законопроект внесён в Госдуму во вторник и размещён в законодательной базе деятельности нижней палаты парламента.
Законопроектом предусматривается распространение упрощенного порядка въезда иностранных граждан в РФ по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО).
Перечень таких пунктов пропуска определяется правительством РФ, говорится в законопроекте.
Распространение упрощенного порядка въезда иностранных граждан в РФ по электронным визам на железнодорожные и морские пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, не предусматривается.
В железнодорожных пунктах пропуска техническая возможность проверки электронных виз отсутствует, говорится в законопроекте. А морские порты, расположенные на территории ДФО, иностранными гражданами не востребованы.
В пояснительной записке приводится статистика, которая показывает, что за период эксплуатации сервиса оформления виз в форме электронного документа для граждан иностранных государств, прибывающих в РФ через морские пункты пропуска, расположенные на территории свободного порта Владивосток, количество въехавших в РФ в 2018 году иностранных граждан через морской пункт пропуска Корсаков (Сахалинская область) составляет 112 человек, а в морских пунктах пропуска Зарубино, Посьет (Приморский край) и Петропавловск-Камчатский (Камчатский край) - ни одного человека.
В правительстве считают, что предлагаемые законопроектом изменения позволят создать дополнительные благоприятные условия для привлечения иностранных туристов в регионы Дальнего Востока, что будет способствовать созданию и дальнейшему развитию в них необходимой туристической и иной социальной инфраструктуры, повышению инвестиционной привлекательности и доходов бюджетов всех уровней, а также укреплению экономики Дальневосточного федерального округа в целом.
МИД Азербайджана возложил на Армению ответственность за эскалацию напряженности в регионе
Азербайджан не позволит Армении присоединить Карабах к своей территории, заявляют в Баку
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов
Госнефтефонд Азербайджана за I полугодие приобрел более 44 тонн золота
Kirin Holdings покупает 30,3% акций производителя косметики и витаминов FANCL за 129 млрд иен
Минналогов Азербайджана в I полугодии увеличило перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 7,4%, план перевыполнен на 8,8%
ГСЗ направит около 28 млн манатов на закупку сельхозтоваров для обеспечения самозанятости населения регионов Азербайджана
Турпоток в Анталью с начала года достиг исторического максимума
Большинство россиян убеждены, что для РФ наибольшая угроза ядерного конфликта исходит от США - опрос
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам
Стадион футбольного клуба «Сабах» будет называться «Банк Республика Арена»
Подключайтесь к роуминговому пакету Nar и наслаждайтесь поездкой!
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору