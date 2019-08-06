По электронным визам на Дальний Восток предлагают пускать иностранцев, прибывших не только самолетом, но и на автомобиле и в речные порты

Правительство РФ предлагает разрешить въезд иностранцам в РФ по электронным визам не только авиатранспортом, но и через автомобильные и речные пункты пропуска.

Соответствующий законопроект внесён в Госдуму во вторник и размещён в законодательной базе деятельности нижней палаты парламента.

Законопроектом предусматривается распространение упрощенного порядка въезда иностранных граждан в РФ по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Перечень таких пунктов пропуска определяется правительством РФ, говорится в законопроекте.

Распространение упрощенного порядка въезда иностранных граждан в РФ по электронным визам на железнодорожные и морские пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, не предусматривается.

В железнодорожных пунктах пропуска техническая возможность проверки электронных виз отсутствует, говорится в законопроекте. А морские порты, расположенные на территории ДФО, иностранными гражданами не востребованы.

В пояснительной записке приводится статистика, которая показывает, что за период эксплуатации сервиса оформления виз в форме электронного документа для граждан иностранных государств, прибывающих в РФ через морские пункты пропуска, расположенные на территории свободного порта Владивосток, количество въехавших в РФ в 2018 году иностранных граждан через морской пункт пропуска Корсаков (Сахалинская область) составляет 112 человек, а в морских пунктах пропуска Зарубино, Посьет (Приморский край) и Петропавловск-Камчатский (Камчатский край) - ни одного человека.

В правительстве считают, что предлагаемые законопроектом изменения позволят создать дополнительные благоприятные условия для привлечения иностранных туристов в регионы Дальнего Востока, что будет способствовать созданию и дальнейшему развитию в них необходимой туристической и иной социальной инфраструктуры, повышению инвестиционной привлекательности и доходов бюджетов всех уровней, а также укреплению экономики Дальневосточного федерального округа в целом.