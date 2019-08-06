В Южной Корее готовятся к удару тайфуна

Тайфун "Франциско" обрушится вечером во вторник на юго-восточное побережье Южной Кореи, сообщило агентство "Ренхап".

По прогнозам метеорологов, основной удар придется на город Пусан и его окрестности, в этих районах ожидается сильный ветер и проливные дожди.

Тайфун движется со стороны японского острова Кюсю со средней скоростью 30 км/ч. При этом максимальная скорость порывов ветра в зоне действия стихийного бедствия достигает 72 км/ч.

Экстренные службы в Южной Корее приведены в состояние повышенной готовности. В районах, на которые может прийтись основной удар "Франциско", размещены дополнительные силы спасателей, который в случае необходимости будут проводить эвакуацию и помогать местным жителям.

Ранее сообщалось, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение в связи с приближением тайфуна "Франциско". По прогнозам, 8-9 августа в крае ожидаются сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более за 12 часов и менее. В отдельных районах гроза, на побережье ветер 18-23 м/с.

На малых реках южных и восточных районов уровень воды может подняться на три метра. По данным Примгидромета, наиболее паводкоопасные районы - Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский.