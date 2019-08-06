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Социум 06.08.2019 12:48

Большинство россиян убеждены, что для РФ наибольшая угроза ядерного конфликта исходит от США - опрос

Больше половины сограждан (60%) убеждены, что от США исходит наибольшая для России угроза, связанная с использованием ядерного оружия, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, 6% россиян полагают, что максимальная угроза такого рода исходит от Великобритании, 5% опрошенных считают, что наибольшую опасность для РФ в этом плане представляет НАТО в целом.

В свою очередь, сильные опасения по поводу возможности наступления ядерной войны испытывают 14% россиян, 5% сограждан говорят, что живут в постоянном страхе в ожидании ядерного конфликта, отмечают социологи. Вместе с тем, по данным ВЦИОМ, чуть менее половины россиян (46%) не испытывают по этому поводу никакого беспокойства, а каждый третий респондент заявляет, что обеспокоен лишь в некоторой степени.

Результаты исследования показали, что практически две трети россиян (72%) знают, что ядерное оружие применялось в реальных военных конфликтах, но каждый пятый (21%) полагает, что такого не было. При этом, по данным опроса, наибольший удельный вес на тех, кто не знает об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, приходится на молодежь в возрасте от 18-24 лет (24%) и на респондентов возрастной категории 25-34 лет (27%).

"Пятая часть россиян не знают, что ядерное оружие было применено в войне когда-либо в истории. И самый большой процент "незнаек" мы фиксируем среди молодежи. Ритуальная бомбардировка армией США Хиросимы и Нагасаки с их сотнями тысячей жертв среди мирного населения этих японских городов остается одним из фактов истории, который современные пропагандисты американской демократии умалчивают. Возможность ядерной войны не беспокоит в основном опять-таки молодежь. Может, потому что не знают таких фактов?", - комментирует результаты опроса генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Инициативный опрос проводился 3 июля 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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Тэги: РОССИЯ, АТОМ, КОНФЛИКТ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]