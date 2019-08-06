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Бизнес и законодательство 06.08.2019 13:02

Ведущие газетные издательства США Gannett и Gatehouse объявили о слиянии

Компания New Media Investment Group Inc., владеющая издательством GateHouse Media, достигла соглашения о приобретении конкурирующей Gannett Co. за $1,4 млрд, говорится в пресс-релизе

New Media заплатит $12,06 за бумагу Gannett денежными средствами и своими акциями, что на 18% выше средних котировок за последние 5 сессий. После завершения сделки акционерам Gannett будет принадлежать около 49,5% в объединенной компании, остальная доля будет находиться в собственности акционеров New Media.

Объединенная группа станет крупнейшим издательством США по количеству выходящих изданий и тиражу.

Gannett, основанная в 1923 году, является крупнейшим издательством в США по показателю ежедневного тиража газет (4,32 млн). Ей принадлежит общенациональная газета USA Today, а также ряд крупных местных изданий, включая Indianapolis Star, Arisona Republic и Cincinnati Enquirer. Кроме того, через подразделение Gannett Broadcasting фирме принадлежат более 40 телеканалов, а через Gannett Digital - значительные активы в цифровых СМИ.

Тем временем, Gatehouse является лидером по числу принадлежащих ей изданий. Компания выпускает 156 ежедневных газет и 464 еженедельных, большинство из которых являются локальными.

Ожидается, что сделка позволит компаниям добиться синергии в размере $275-300 млн в год за счет сокращения расходов. Снижение затрат является ключевым фактором для испытывающих проблемы печатных изданий, без которого им сложно оставаться на плаву и конкурировать с электронными СМИ. По данным исследования, проведенного Университетом Северной Каролины, за последние 15 лет в США прекращено издание более 2,1 тыс. газет.

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Тэги: США, КОМПАНИИ/ИЗДАТЕЛЬСТВА, СЛИЯНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]