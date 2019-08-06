Число отравившихся на свадьбе на севере Азербайджана увеличилось до 89, возбуждено уголовное дело – Генпрокуратура

Прокуратура Габалинского района Азербайджана возбудила уголовное дело по факту массового пищевого отравления в понедельник на свадьбе в селе Зергерли.

«89 человек, в том числе 19 женщин и 8 несовершеннолетних, обратились в Габалинскую центральную районную больницу с диагнозом пищевого отравления во время свадьбы. Им оказана медицинская помощь. Один человек продолжает стационарное лечение, остальные выписаны домой», - говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и Агентства продовольственной безопасности (АПБ).

Ведомство отмечает, что дело возбуждено по статье 200.3 (Производство, продажа или сбыт заведомо некачественной продукции, сокрытие некачественности продукции, причинившие менее тяжкий или тяжкий вред здоровью потерпевшего) и 314.1 (Халатность) УК Азербайджана и назначены соответствующие экспертизы.

«В настоящее время ведутся необходимые следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности круга людей (виновных в произошедшем – ИФ)»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде