Экспортеры в Азербайджане получили из госбюджета поощрения на 14 млн манатов

Экспортерам ненефтяной продукции в Азербайджане в рамках механизма поощрения экспорта в 2016-2019гг выплачено из госбюджета более 14 млн манатов, , сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
"В рамках механизма поощрения экспорта до сих пор экспортерам возвращено средств на сумму более 14 млн манатов. За первое полугодие 2019 года эта сумма превысила 5 млн манатов", - сказал министр в интервью госагентству "АзерТадж".
Министр отметил, что за счет применения подобного механизма экспортировано ненефтяной продукции на сумму более $210 млн экспорт осуществлялся в такие страны как Германия, Россия, Китай, Польша,Италия, Казахстан, Литва, Южная Корея, Греция, Канада, Австралия, Малайзия, США, Япония Саудовская Аравия и др.
Как ранее сообщалось, в октябре 2016 года кабинет министров утвердил порядок выплаты экспортного поощрения лицам, занимающимся экспортом ненефтяной продукции. Согласно постановлению правительства, базовая сумма экспортного поощрения составляет 3% от таможенной стоимости, указанной в экспортной декларации фактически экспортированного товара. Для получения поощрения предприниматели должны обратиться в министерство экономики, представив необходимые документы.
К товарам применяются следующие коэффициенты: мед - 1,5, сухофрукты - 1,5, хурма - 1, гранат - 1, мучные кондитерские изделия - 1,5, консервированные овощи и фрукты - от 1,5 до 2 в зависимости от использования уксуса и сахара, джемы и варенья, мармелады, фруктовое и ореховое пюре - 2, фруктовые и овощные соки - 2, соусы и пряности - 2, природная или искусственная минеральная вода - 1,5, безалкогольные напитки - 1,5, вина и другие алкогольные напитки - 2, Нафталановая мазь - 2, одежда, обувь и другие изделия из натуральной кожи - 2, одежда и другие изделия из хлопка - 2, шелк - 1,5, ковры – 2, яйца (птицеводство)- 1,5, очищенные лестные орехи - 1, оливковое масло и его фракции - 1,5, фруктовые вина, включая гранатовое вино, за исключением виноградных вин - 2.
В госбюджете Азербайджана на 2019 год предусмотрены средства в размере 15 млн манатов на выплату поощрения экспортерам ненефтяной продукции.
Б.Рустамбеков
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