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Карабахский конфликт 06.08.2019 11:51

Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 6 августа на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

«Мониторинг состоялся на территории Физулинского района Азербайджана и прошел без инцидентов», - говорится в сообщении.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Саймон Тиллер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Огнйен Йович.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, ОБСЕ, МОНИТОРИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]