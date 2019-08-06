Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 6 августа на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
«Мониторинг состоялся на территории Физулинского района Азербайджана и прошел без инцидентов», - говорится в сообщении.
Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Саймон Тиллер.
Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Огнйен Йович.
Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.
Ф.Исазаде
Госнефтефонд Азербайджана за I полугодие приобрел более 44 тонн золота
Kirin Holdings покупает 30,3% акций производителя косметики и витаминов FANCL за 129 млрд иен
Минналогов Азербайджана в I полугодии увеличило перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 7,4%, план перевыполнен на 8,8%
ГСЗ направит около 28 млн манатов на закупку сельхозтоваров для обеспечения самозанятости населения регионов Азербайджана
Турпоток в Анталью с начала года достиг исторического максимума
Большинство россиян убеждены, что для РФ наибольшая угроза ядерного конфликта исходит от США - опрос
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Премьер: Белоруссия рассчитывает на подписание визового соглашения с ЕС осенью этого года
США и НАТО не смогли предоставить конкретных доказательств нарушения Россией ДРСМД - постпред РФ Ульянов
Полиция Гонконга сообщила о задержании 148 человек во время протестов
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам
Стадион футбольного клуба «Сабах» будет называться «Банк Республика Арена»
Подключайтесь к роуминговому пакету Nar и наслаждайтесь поездкой!
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору