Тегеран готов на переговоры с США при условии снятия американских санкций - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани заявил о готовности вести диалог с Вашингтоном при условии, что США снимут все введенные против Ирана санкции.
"Исламская Республика Иран выступает за переговоры, и если США в действительности хотят вести диалог, то, прежде всего, они должны снять все санкции", - приводят иранские СМИ слова Рухани.
Президент Ирана в очередной раз отметил, что американские ограничительные меры против Тегерана являются "экономическим терроризмом".
Кроме того, Рухани добавил, что "мир с Ираном - это мать всего мира, а война с Ираном - это мать всех войн".
Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились после того, как в мае прошлого года США в одностороннем порядке объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). США также восстановили жесткие санкции против Исламской республики. С тех пор Вашингтон вводил новые санкции в отношении Ирана.
Вашингтон ввел санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также иранских военачальников, в том числе против командующих силами Корпуса стражей Исламской революции и командующих пятью округами ВМС Ирана.
На прошлой неделе власти США включили в санкционный список главу МИД Ирана Джавада Зарифа.
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