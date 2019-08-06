Vivendi обсуждает продажу 10% Universal Music китайской Tencent

Французский медиаконгломерат Vivendi SA ведет переговоры о продаже доли в размере 10% в Universal Music Group китайской компании Tencent Holdings Ltd.
Как сообщается в пресс-релизе Vivendi, в рамках сделки Universal Music Group оценивается в 30 млрд евро.
По условиям договоренностей Tencent получает возможность в течение одного года удвоить размер доли по той же стоимости и на тех же условиях, при этом компании обсуждают варианты для стратегического сотрудничества.
Vivendi планирует продать остальные миноритарные доли в Universal Music Group другим потенциальным партнерам. В июле прошлого года Vivendi объявила о намерении продать вплоть до половины акций Universal Music.
Стоимость акций Vivendi на торгах в Париже растет на 6,17%.
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