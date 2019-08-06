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Бизнес и законодательство 06.08.2019 13:33

Vivendi обсуждает продажу 10% Universal Music китайской Tencent

Французский медиаконгломерат Vivendi SA ведет переговоры о продаже доли в размере 10% в Universal Music Group китайской компании Tencent Holdings Ltd.

Как сообщается в пресс-релизе Vivendi, в рамках сделки Universal Music Group оценивается в 30 млрд евро.

По условиям договоренностей Tencent получает возможность в течение одного года удвоить размер доли по той же стоимости и на тех же условиях, при этом компании обсуждают варианты для стратегического сотрудничества.

Vivendi планирует продать остальные миноритарные доли в Universal Music Group другим потенциальным партнерам. В июле прошлого года Vivendi объявила о намерении продать вплоть до половины акций Universal Music.

Стоимость акций Vivendi на торгах в Париже растет на 6,17%.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КИТАЙ, МЕДИАКОМПАНИЯ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]