Морские порты и терминалы Грузии в I полугодии увеличили перевалку грузов на 2,5%, контейнеров - на треть

Морские порты и терминалы Грузии в январе-июне 2019 года обработали 8,1 млн тонн грузов, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении Минэкономразвития республики.

По информации ведомства, перевалка в порту Поти составила 4 млн тонн (рост на 49,4%), в Батумском порту - 1,6 млн тонн (снижение на 15,8%).

Контейнерные перевозки в этих портах за шесть месяцев текущего года выросли на 32,1% - до 284,147 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), в том числе в Потийском порту - до 240,257 тыс. TEU (рост на 40,1%), в Батумском - 43,890 тыс. TEU (рост на 0,8%).

Два других морских порта Грузии - Супса и Кулеви, через которые транспортируются только нефть и нефтепродукты, перевалили 2,5 млн тонн грузов (снижение на 13,8%). В том числе через терминал Супса, куда нефть поступает по трубопроводу из Баку, было транспортировано 1,8 млн тонн (снижение на 18,2%), через терминал Кулеви (принадлежит Госнефтекомпании Азербайджана) - 0,7 млн тонн нефтепродуктов (на уровне прошлого года).

Как сообщалось ранее, в 2018 году объем перевалки грузов через морские порты и терминалы Грузии составил 15,1 млн тонн - на 7,4% меньше, чем годом ранее. Перевалка контейнеров в портах в прошлом году выросла на 15% - до 453,938 тыс. TEU.