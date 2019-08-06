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Транспорт и связь 06.08.2019 13:46

Морские порты и терминалы Грузии в I полугодии увеличили перевалку грузов на 2,5%, контейнеров - на треть

Морские порты и терминалы Грузии в январе-июне 2019 года обработали 8,1 млн тонн грузов, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении Минэкономразвития республики.

По информации ведомства, перевалка в порту Поти составила 4 млн тонн (рост на 49,4%), в Батумском порту - 1,6 млн тонн (снижение на 15,8%).

Контейнерные перевозки в этих портах за шесть месяцев текущего года выросли на 32,1% - до 284,147 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), в том числе в Потийском порту - до 240,257 тыс. TEU (рост на 40,1%), в Батумском - 43,890 тыс. TEU (рост на 0,8%).

Два других морских порта Грузии - Супса и Кулеви, через которые транспортируются только нефть и нефтепродукты, перевалили 2,5 млн тонн грузов (снижение на 13,8%). В том числе через терминал Супса, куда нефть поступает по трубопроводу из Баку, было транспортировано 1,8 млн тонн (снижение на 18,2%), через терминал Кулеви (принадлежит Госнефтекомпании Азербайджана) - 0,7 млн тонн нефтепродуктов (на уровне прошлого года).

Как сообщалось ранее, в 2018 году объем перевалки грузов через морские порты и терминалы Грузии составил 15,1 млн тонн - на 7,4% меньше, чем годом ранее. Перевалка контейнеров в портах в прошлом году выросла на 15% - до 453,938 тыс. TEU.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ПОРТЫ, ГРУЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]