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Финансы 06.08.2019 13:59

ЦБ Китая отрицает свою причастность к валютным манипуляциям

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) выступил с заявлением, в котором он отверг обвинения министерства финансов США в том, что страна является валютным манипулятором.

Накануне Минфин присвоил Китаю такой статус после того, как ЦБ Китая позволил юаню впервые за 11 лет упасть ниже уровня в $1/7 юаней на фоне нового витка торгового конфликта с США.

Действия Минфина США являются односторонним актом протекционизма и способны нарушить мировой финансовый порядок и навредить мировой экономике, цитирует заявление ЦБ КНР издание Dow Jones.

По словам представителей НБК, курс юаня определяется балансом спроса и предложения на рынке. Также центробанк подчеркнул, что с 2005 года курс нацвалюты вырос на 38%.

Заявление Минфина США носит в основном символический характер и формально означает необходимость провести консультации с Международным валютным фондом, чтобы добиться устранения несправедливых условий торговли. Отмечается, что Минфин признал другую страну валютным манипулятором впервые с 1994 года, и в тот раз это тоже относилось к Китаю.

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Тэги: США, КИТАЙ, МИНФИН, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]