ЦБ Китая отрицает свою причастность к валютным манипуляциям

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) выступил с заявлением, в котором он отверг обвинения министерства финансов США в том, что страна является валютным манипулятором.
Накануне Минфин присвоил Китаю такой статус после того, как ЦБ Китая позволил юаню впервые за 11 лет упасть ниже уровня в $1/7 юаней на фоне нового витка торгового конфликта с США.
Действия Минфина США являются односторонним актом протекционизма и способны нарушить мировой финансовый порядок и навредить мировой экономике, цитирует заявление ЦБ КНР издание Dow Jones.
По словам представителей НБК, курс юаня определяется балансом спроса и предложения на рынке. Также центробанк подчеркнул, что с 2005 года курс нацвалюты вырос на 38%.
Заявление Минфина США носит в основном символический характер и формально означает необходимость провести консультации с Международным валютным фондом, чтобы добиться устранения несправедливых условий торговли. Отмечается, что Минфин признал другую страну валютным манипулятором впервые с 1994 года, и в тот раз это тоже относилось к Китаю.
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