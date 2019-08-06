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Дальнее зарубежье 06.08.2019 14:19

В Сеуле сочли пуск ракет КНДР противоречащим духу межкорейских договоренностей

Власти Южной Кореи считают, что недавний ракетный пуск КНДР противоречит духу действующего между военными обеих стран военного соглашения, сообщает агентство "Ренхап".

"Мы рассматриваем пуски как нарушение духа межкорейского военного соглашения", - сказала представитель министерства обороны Цой Хён Су.

Администрация президента Южной Кореи провела экстренное заседание, чтобы обсудить недавние пуски, сообщает агентство.

Южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея выпустила в Японское море во вторник две баллистические ракеты малой дальности.

По их данным, ракеты были выпущены в 5:24 и 5:36 (23:24 и 23:36 мск) из северокорейского юго-западного округа Квайл в южной провинции Хванхэ. Обе пролетели около 450 км на высоте около 37 км.

Военные КНДР и Южной Кореи в сентябре 2018 года подписали соглашение, направленное на предотвращение военного столкновения между двумя странами. Оно, в частности, предусматривает создание пограничных буферных зон.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ПУСК, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]