В Пекине призывают протестующих в Гонконге не играть с огнем

В Пекине во вторник призвали участников акций протеста в Гонконге против внесения поправок в закон об экстрадиции перестать недооценивать решительность и возможности центрального правительства, передает Associated Press.
"Не стоит неверно оценивать ситуацию и принимать нашу сдержанность за слабость. Не стоит недооценивать твердую решительность и огромную силу центрального правительства", - заявил представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуан в ходе брифинга.
Он добавил, что "те, кто играют с огнем, от него и погибнут", отметив, что наказание за участие в демонстрациях - "лишь вопрос времени".
Ян Гуан также сказал, что в Пекине не собираются начинать диалог с демонстрантами по их требованиям.
Массовые протесты начались в Гонконге в начале июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов.
В последние дни полиция применяет слезоточивый газ для разгона акций.
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