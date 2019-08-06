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Дальнее зарубежье 06.08.2019 14:40

В Пекине призывают протестующих в Гонконге не играть с огнем

В Пекине во вторник призвали участников акций протеста в Гонконге против внесения поправок в закон об экстрадиции перестать недооценивать решительность и возможности центрального правительства, передает Associated Press.

"Не стоит неверно оценивать ситуацию и принимать нашу сдержанность за слабость. Не стоит недооценивать твердую решительность и огромную силу центрального правительства", - заявил представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуан в ходе брифинга.

Он добавил, что "те, кто играют с огнем, от него и погибнут", отметив, что наказание за участие в демонстрациях - "лишь вопрос времени".

Ян Гуан также сказал, что в Пекине не собираются начинать диалог с демонстрантами по их требованиям.

Массовые протесты начались в Гонконге в начале июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов.

В последние дни полиция применяет слезоточивый газ для разгона акций.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ПРОТЕСТЫ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]