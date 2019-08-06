В Украине расследуют незаконную переправку экс-президента страны через госграницу по поддельным документам - ГБР

Государственное бюро расследований расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины экс-президента страны, сообщается на странице бюро в фейсбуке во вторник.
"Следователи ГБР проверят информацию об организации экс-президентом незаконной переправки через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов. Кроме того, будет выяснено возможное внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений предусмотренных: ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.1 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины.
Имя бывшего главы государства в сообщении не называется.
В то же время, как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГБР, вышеуказанное дело касается поездки пятого президента Украины Петра Порошенко на Мальдивские острова.
Днем ранее, 5 августа, бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов на своей странице в фейсбуке написал: "С целью определить новые офшоры, собственность, активы и счета Порошенко и его окружения вчера мы сообщили о новой уголовной инициативе по факту организации незаконного пересечения границы и поездки близких к Порошенко лиц в 2018 году по чужим паспортам на Мальдивский архипелаг". По его словам, об этом стало известно из журналистского расследования.
"Сегодня Государственное бюро расследований нашло достаточными изложенные нами факты и зарегистрировало уголовное производство сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Факты, установленные в этом уголовном деле, являются не только самодостаточными для уголовного преследования фигурантов, но и вспомогательными, направленными на идентификацию их ранее неизвестных активов и раскрытие более масштабных фактов воровства и мародерства", - написал Портнов в минувший понедельник.
Согласно Конституции Украины, звание президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только президент не был смещен с поста в порядке импичмента.
Единственным главой государства в истории Украины, лишенным этого звания, стал Виктор Янукович. 4 февраля 2015 года Верховная Рада поддержала законопроект №1883 о лишении его звания президента Украины.
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