Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9046 RUR   0.0259 GBR   2.0673 TRY   0.3061

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.69 -0.97 Brent 59.81 -2.08

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 06.08.2019 13:14

Азербайджан не позволит Армении присоединить Карабах к своей территории, заявляют в Баку

Баку не позволит присоединить Нагорный Карабах к Армении, заявил заведующий отделом Администрации президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

"Нагорный Карабах - это Азербайджан! Нагорный Карабах - это историческая земля Азербайджана и ее неотъемлемая часть. Международное сообщество признает и поддерживает территориальную целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах. Азербайджанское государство и народ никогда не позволит нарушить территориальную целостность страны и присоединить Нагорный Карабах к Армении",- заявил Гаджиев.

По его словам, называя захваченные земли Азербайджана Арменией, Пашинян в очередной раз доказал, что «оккупация - истинная суть Еревана». Гаджиев убежден, что призыв к аннексии территорий Азербайджана оценивается как неуважение к международному сообществу, в частности, Минской группе (МГ) ОБСЕ, занимающейся урегулированием конфликта путем переговоров.

«Армения на уровне премьер-министра топчет и оскорбляет нормы и принципы международного права, Устав ООН, Хельсинский заключительный акт и уничтожает переговорный процесс. После этого (заявления Пашиняна – ИФ), на вопрос о будущем переговорного процесса должны ответить сопредседатели МГ ОБСЕ»,- подчеркнул Гаджиев.

«Своим заявлением Пашинян противоречит сам себе и признает, что его недавние слова о том, что (Армения – ИФ) не может говорить от имени Нагорного Карабаха не что иное, как бред и ложь. Этим, руководство Армении открыто доказывает, что участие Еревана в переговорном процессе является притворством и обманом международного сообщества»,- добавил он.

Завотделом Администрации президента подчеркнул, что «армянская сторона своим провокационным и деструктивным заявлением сталкивает регион с новыми угрозами и рисками и намеренно обостряет ситуацию во избежание внутренних проблем».

«Ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на Армении. Пусть никто не сомневается в том, Азербайджан восстановит территориальную целостность и суверенитет в рамках международно-признанных границ, обеспечит возвращение к крову подвергнутых этнической чистке граждан. Попытка присоединения азербайджанских территорий к Армении – это фантазия»,- отметил Гаджиев.

Он также назвал утопией заявление Пашиняна о целях развития Армении до 2050 года.

Накануне, в рамках визита в Нагорный Карабах Пашинян заявил, что правительство Армении задумало мегапроекты, согласно которым к 2050 году нужно довести население этой страны до 5 млн человек, создать 1,5 млн рабочих мест, решить вопрос занятости 2,5 млн человек и устранить бедность.

«Мы намерены в 15 раз увеличить ВВП Армении, иметь минимум 5 армянских технологических компаний с $10 млрд капитала. Армения должна занять место в 20 сильнейших армий мира, иметь одну из спецслужб, по своей эффективности входящих в десятку сильнейших спецслужб мира. Многие из вас спросят, а почему Карабаха нет в этих планах. Ответ очень прост: Карабах – это Армения, и все», - заявил Пашинян.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, АРМЕНИЯ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ, МНЕНИЕ


Похожие новости


МИД Азербайджана возложил на Армению ответственность за эскалацию напряженности в регионе Туск призвал к сдержанности стороны конфликта в Карабахе, не имеющего военного решения Азербайджан ждет от международного сообщества принуждения Армении к выполнению решений Совбеза ООН по Карабаху - Мамедъяров Армения придает большое значение содействию США в карабахском урегулировании - Пашинян Могерини заверила главу МИД Армении в содействии карабахскому урегулированию Последние заявления руководства Армении наносят большой урон переговорам по Карабаху – Мамедъяров

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]