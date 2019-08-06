Азербайджан не позволит Армении присоединить Карабах к своей территории, заявляют в Баку

Баку не позволит присоединить Нагорный Карабах к Армении, заявил заведующий отделом Администрации президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

"Нагорный Карабах - это Азербайджан! Нагорный Карабах - это историческая земля Азербайджана и ее неотъемлемая часть. Международное сообщество признает и поддерживает территориальную целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах. Азербайджанское государство и народ никогда не позволит нарушить территориальную целостность страны и присоединить Нагорный Карабах к Армении",- заявил Гаджиев.

По его словам, называя захваченные земли Азербайджана Арменией, Пашинян в очередной раз доказал, что «оккупация - истинная суть Еревана». Гаджиев убежден, что призыв к аннексии территорий Азербайджана оценивается как неуважение к международному сообществу, в частности, Минской группе (МГ) ОБСЕ, занимающейся урегулированием конфликта путем переговоров.

«Армения на уровне премьер-министра топчет и оскорбляет нормы и принципы международного права, Устав ООН, Хельсинский заключительный акт и уничтожает переговорный процесс. После этого (заявления Пашиняна – ИФ), на вопрос о будущем переговорного процесса должны ответить сопредседатели МГ ОБСЕ»,- подчеркнул Гаджиев.

«Своим заявлением Пашинян противоречит сам себе и признает, что его недавние слова о том, что (Армения – ИФ) не может говорить от имени Нагорного Карабаха не что иное, как бред и ложь. Этим, руководство Армении открыто доказывает, что участие Еревана в переговорном процессе является притворством и обманом международного сообщества»,- добавил он.

Завотделом Администрации президента подчеркнул, что «армянская сторона своим провокационным и деструктивным заявлением сталкивает регион с новыми угрозами и рисками и намеренно обостряет ситуацию во избежание внутренних проблем».

«Ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на Армении. Пусть никто не сомневается в том, Азербайджан восстановит территориальную целостность и суверенитет в рамках международно-признанных границ, обеспечит возвращение к крову подвергнутых этнической чистке граждан. Попытка присоединения азербайджанских территорий к Армении – это фантазия»,- отметил Гаджиев.

Он также назвал утопией заявление Пашиняна о целях развития Армении до 2050 года.

Накануне, в рамках визита в Нагорный Карабах Пашинян заявил, что правительство Армении задумало мегапроекты, согласно которым к 2050 году нужно довести население этой страны до 5 млн человек, создать 1,5 млн рабочих мест, решить вопрос занятости 2,5 млн человек и устранить бедность.

«Мы намерены в 15 раз увеличить ВВП Армении, иметь минимум 5 армянских технологических компаний с $10 млрд капитала. Армения должна занять место в 20 сильнейших армий мира, иметь одну из спецслужб, по своей эффективности входящих в десятку сильнейших спецслужб мира. Многие из вас спросят, а почему Карабаха нет в этих планах. Ответ очень прост: Карабах – это Армения, и все», - заявил Пашинян.

Ф.Исазаде