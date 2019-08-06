Полиция Гонконга сообщила о задержании 148 человек во время протестов

Во время акций протеста в понедельник в Гонконге задержаны 148 человек, сообщает во вторник телеканал "Чэннел ньюс Эйша" со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что во время демонстраций задержали 95 мужчин и 53 женщины возрастом от 13 до 63 лет.

Данных о задержаниях за вторник пока нет.

В полиции подтвердили, что для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ. Кроме того, стражи порядка произвели около 150 выстрелов резиновыми пулями по участникам акций протеста.

Накануне в Гонконге состоялись массовые протестные акции, в ходе которых произошли столкновения между полицией и протестующими. Участники акций перекрыли вход ряда станций метро, а также объявили всеобщую забастовку.

Массовые протесты начались в Гонконге в начале июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов.

Между тем, во вторник в Пекине призвали участников акций протеста в Гонконге против внесения поправок в закон об экстрадиции перестать недооценивать решительность и возможности центрального правительства.

"Не стоит неверно оценивать ситуацию и принимать нашу сдержанность за слабость. Не стоит недооценивать твердую решительность и огромную силу центрального правительства", - заявил представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуан в ходе брифинга.

Ян Гуан добавил, что "те, кто играют с огнем, от него и погибнут". Он отметил, что наказание за участие в демонстрациях - "лишь вопрос времени".