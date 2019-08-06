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СНГ 06.08.2019 15:45

США и НАТО не смогли предоставить конкретных доказательств нарушения Россией ДРСМД - постпред РФ Ульянов

США и НАТО так и не предоставили доказательств нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"США и НАТО не предоставили конкретных доказательств нарушения Россией ДРСМД. Вместо этого они неоднократно повторяли, что все союзники согласились с тем, что Россия нарушила (Договор)", - написал Ульянов на своей странице в твиттере.

Он усомнился в убедительности таких обвинений: "Другими словами, "почти 30 демократических государств не могут ошибаться". Очень убедительно...".

2 августа США заявили о выходе из ДРСМД, в ответ Россия заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ДРСМД, НАРУШЕНИЯ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]