США и НАТО не смогли предоставить конкретных доказательств нарушения Россией ДРСМД - постпред РФ Ульянов

США и НАТО так и не предоставили доказательств нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"США и НАТО не предоставили конкретных доказательств нарушения Россией ДРСМД. Вместо этого они неоднократно повторяли, что все союзники согласились с тем, что Россия нарушила (Договор)", - написал Ульянов на своей странице в твиттере.

Он усомнился в убедительности таких обвинений: "Другими словами, "почти 30 демократических государств не могут ошибаться". Очень убедительно...".

2 августа США заявили о выходе из ДРСМД, в ответ Россия заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.