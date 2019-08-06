США и НАТО не смогли предоставить конкретных доказательств нарушения Россией ДРСМД - постпред РФ Ульянов

США и НАТО так и не предоставили доказательств нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"США и НАТО не предоставили конкретных доказательств нарушения Россией ДРСМД. Вместо этого они неоднократно повторяли, что все союзники согласились с тем, что Россия нарушила (Договор)", - написал Ульянов на своей странице в твиттере.
Он усомнился в убедительности таких обвинений: "Другими словами, "почти 30 демократических государств не могут ошибаться". Очень убедительно...".
2 августа США заявили о выходе из ДРСМД, в ответ Россия заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.
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