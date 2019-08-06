MBNP вошла в состав Базельской консультативной группы

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP) избрана членом Базельской консультативной группы.

«MBNP 2 августа 2019 года была избрана членом Базельской консультативной группы (БКГ) Базельского комитета по совершенствованию банковского надзора. Членство в БКГ позволит Палате воспользоваться опытом передовых стран в области регулирования банковской системы и надзора над банковской системой, согласовать действующее в стране законодательство со стандартами Базеля, а также представлять предложения в Базельский комитет», - отмечается в информации.

MBNP подчеркивает, что применение лучших международных практик в области развития, регулирования и контроля финансовых рынков является одной из приоритетных задач MBNP.

«В рамках этой деятельности Палата также стала членом Международной ассоциации страховых надзоров, Международной организации комиссий по ценным бумагам», - говорится в сообщении.

Базельский комитет по банковскому надзору основан в Базеле в 1974 году президентами центральных банков стран «группы десяти» (Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Великобритания, США).

В настоящее время в консультативную группу входят представители 29 стран.

Б.Рустамбеков