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Бизнес и законодательство 06.08.2019 16:03

Подразделение Blackstone купит долю в инвесткомпании BC Partners за 500 млн евро - СМИ

Американская инвестиционная компания Blackstone Group Inc. покупает долю в инвестиционном фонде BC Partners, пишет Dow Jones со ссылкой на информированные источники.

Strategic Capital Group, подразделение Blackstone, которое покупает доли в других частных инвестиционных компаниях, вложит 500 млн евро в BC Partners за долю в размере от 10% до 15%. Компании могут объявить о сделке уже во вторник.

Сделка предоставит BC Partners так называемый постоянный капитал, который компания, специализирующаяся на финансировании скупок и приобретений в Европе и США, сможет использовать для долгосрочных инвестиций в свой бизнес. При этом в отличие от большей части средств, привлеченных от инвесторов, эти деньги не нужно будет возвращать.

Blackstone не получит право голоса и не сможет влиять на инвестиционные решения BC Partners, что является типичным для подобных сделок.

Акции Blackstone на дополнительных торгах в Нью-Йорке подешевели на 1,86%.

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Тэги: США, BLACKSTONE, СДЕЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]