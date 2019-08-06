Подразделение Blackstone купит долю в инвесткомпании BC Partners за 500 млн евро - СМИ

Американская инвестиционная компания Blackstone Group Inc. покупает долю в инвестиционном фонде BC Partners, пишет Dow Jones со ссылкой на информированные источники.
Strategic Capital Group, подразделение Blackstone, которое покупает доли в других частных инвестиционных компаниях, вложит 500 млн евро в BC Partners за долю в размере от 10% до 15%. Компании могут объявить о сделке уже во вторник.
Сделка предоставит BC Partners так называемый постоянный капитал, который компания, специализирующаяся на финансировании скупок и приобретений в Европе и США, сможет использовать для долгосрочных инвестиций в свой бизнес. При этом в отличие от большей части средств, привлеченных от инвесторов, эти деньги не нужно будет возвращать.
Blackstone не получит право голоса и не сможет влиять на инвестиционные решения BC Partners, что является типичным для подобных сделок.
Акции Blackstone на дополнительных торгах в Нью-Йорке подешевели на 1,86%.
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