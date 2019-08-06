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Бизнес и законодательство 06.08.2019 16:20

Kirin Holdings покупает 30,3% акций производителя косметики и витаминов FANCL за 129 млрд иен

Японская компания Kirin Holdings Ltd. достигла соглашения о покупке 30,3% акций (33% голосующих прав) компании FANCL, занимающейся производством косметики, витаминов и БАДов, за 129,3 млрд иен ($1,21 млрд).

Акции будут приобретены у основателя компании Кендзи Икемори, его родственников и компаний, управляющих их активами, говорится в сообщении Kirin.

Сделка является частью стратегии Kirin по диверсификации бизнеса в условиях сокращения японского пивного рынка.

Акции Kirin выросли по итогам торгов во вторник на 0,66%, с начала года капитализация компании увеличилась на 3,4%, до 2,07 трлн иен. Цена бумаг FANCL повысилась на 1% во вторник и снизилась на 13,6% с начала 2019 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЯПОНИЯ, КОМПАНИИ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]