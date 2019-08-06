Kirin Holdings покупает 30,3% акций производителя косметики и витаминов FANCL за 129 млрд иен

Японская компания Kirin Holdings Ltd. достигла соглашения о покупке 30,3% акций (33% голосующих прав) компании FANCL, занимающейся производством косметики, витаминов и БАДов, за 129,3 млрд иен ($1,21 млрд).
Акции будут приобретены у основателя компании Кендзи Икемори, его родственников и компаний, управляющих их активами, говорится в сообщении Kirin.
Сделка является частью стратегии Kirin по диверсификации бизнеса в условиях сокращения японского пивного рынка.
Акции Kirin выросли по итогам торгов во вторник на 0,66%, с начала года капитализация компании увеличилась на 3,4%, до 2,07 трлн иен. Цена бумаг FANCL повысилась на 1% во вторник и снизилась на 13,6% с начала 2019 года.
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